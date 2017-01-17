| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

撞物理奇才害命 惡男殺人罪起訴

2017-01-17

〔記者錢利忠、徐聖倫／綜合報導〕26歲男子胡家瑞深夜開車回家，高速迴轉撞倒走在斑馬線上、被視為物理界奇才的32歲國立清華大學物理研究所博士生林仲桓，肇事後加速逃逸，林男被拖行50公尺死亡，胡男事後還焚燒林男筆電；台北地檢署認定，胡男可預期加速拖行會導致林男死亡，涉及「殺人之不確定故意」犯行惡劣，昨依殺人罪將他起訴，滅證部分獲不起訴。

林父感謝檢警努力

林仲桓的父親林如山昨受訪表示，感謝檢警努力，讓嫌犯無法逃過法網。林父說：「他（胡家瑞）不但撞人還拖行，肇事後逃逸，這種行為根本就是故意殺人。」希望法官能做出公正判決，幫在天上的愛子討回公道。

去年6月22日深夜11點多，胡男開車行經新北市新店區中興路三段及民權路口，闖紅燈高速迴轉撞上林男及許女，林男被卡在車底下拖行，體無完膚，送醫後因創傷性休克不治；許女左側膝部及雙手多處擦傷和挫傷。

檢方調查，胡男肇事後，取走林男隨身攜帶並存有其畢業論文的筆電，拿到新店北新國小旁的立體停車場焚燒滅證，身影被監視器錄下，此舉也使林男鑽研多年的研究成果付之一炬。據悉，林男專研半導體材料「鍺烯」，被視為物理界奇才，教授原計畫帶他赴美國物理學會發表論文，如今都成空。

胡男否認違規，辯稱他迴轉時的號誌是綠燈，因車內音樂開太大聲，且車窗隔熱紙太暗不透光，不知道撞到人；至於涉滅證部分，他否認焚燒林男的筆電，指筆電疑因車禍產生火花才毀損。

目擊者稱肇事車輾人晃動

檢方勘察監視器畫面，並比對目擊者證詞發現，肇事車輛輾壓到人而激烈晃動，且目擊者證稱，2人是綠燈時走斑馬線過馬路；檢方因此不採信胡男說詞，認為他明知自己開車肇事，還拖行傷者高速逃逸，具不確定殺人故意；滅證部分，因他非湮滅他人犯罪物證，而是湮滅自己犯罪證據，不符合滅證罪構成要件。

胡曾持改造槍自戕

案發後的去年10月，胡男曾在家中持改造槍枝自戕，造成右太陽穴受傷，事後懊惱說：「槍怎麼那麼爛，打不死人！」他稱是為了開車撞死人的官司心煩，一時想不開。檢方發現他傷勢輕微，認為他並非有意輕生，只是想打悲情牌；胡男去年底被依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

廣告
  • 清大博士班學生林仲桓（右）遭撞傷重不治，清大指導教授唐述中（左）相當難過，強調林仲桓是位很優秀的學生，且研究已有重大成果。 （圖由指導教授唐述中提供）

    清大博士班學生林仲桓（右）遭撞傷重不治，清大指導教授唐述中（左）相當難過，強調林仲桓是位很優秀的學生，且研究已有重大成果。 （圖由指導教授唐述中提供）

  • 林仲桓的父親林如山昨受訪表示，感謝檢警努力。 （資料照）

    林仲桓的父親林如山昨受訪表示，感謝檢警努力。 （資料照）

  • 惡男胡家瑞。（資料照）

    惡男胡家瑞。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 害命 殺人罪 物理奇才
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：撞物理奇才害命 惡男殺人罪起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.