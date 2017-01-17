撞物理奇才害命 惡男殺人罪起訴
〔記者錢利忠、徐聖倫／綜合報導〕26歲男子胡家瑞深夜開車回家，高速迴轉撞倒走在斑馬線上、被視為物理界奇才的32歲國立清華大學物理研究所博士生林仲桓，肇事後加速逃逸，林男被拖行50公尺死亡，胡男事後還焚燒林男筆電；台北地檢署認定，胡男可預期加速拖行會導致林男死亡，涉及「殺人之不確定故意」犯行惡劣，昨依殺人罪將他起訴，滅證部分獲不起訴。
林父感謝檢警努力
林仲桓的父親林如山昨受訪表示，感謝檢警努力，讓嫌犯無法逃過法網。林父說：「他（胡家瑞）不但撞人還拖行，肇事後逃逸，這種行為根本就是故意殺人。」希望法官能做出公正判決，幫在天上的愛子討回公道。
去年6月22日深夜11點多，胡男開車行經新北市新店區中興路三段及民權路口，闖紅燈高速迴轉撞上林男及許女，林男被卡在車底下拖行，體無完膚，送醫後因創傷性休克不治；許女左側膝部及雙手多處擦傷和挫傷。
檢方調查，胡男肇事後，取走林男隨身攜帶並存有其畢業論文的筆電，拿到新店北新國小旁的立體停車場焚燒滅證，身影被監視器錄下，此舉也使林男鑽研多年的研究成果付之一炬。據悉，林男專研半導體材料「鍺烯」，被視為物理界奇才，教授原計畫帶他赴美國物理學會發表論文，如今都成空。
胡男否認違規，辯稱他迴轉時的號誌是綠燈，因車內音樂開太大聲，且車窗隔熱紙太暗不透光，不知道撞到人；至於涉滅證部分，他否認焚燒林男的筆電，指筆電疑因車禍產生火花才毀損。
目擊者稱肇事車輾人晃動
檢方勘察監視器畫面，並比對目擊者證詞發現，肇事車輛輾壓到人而激烈晃動，且目擊者證稱，2人是綠燈時走斑馬線過馬路；檢方因此不採信胡男說詞，認為他明知自己開車肇事，還拖行傷者高速逃逸，具不確定殺人故意；滅證部分，因他非湮滅他人犯罪物證，而是湮滅自己犯罪證據，不符合滅證罪構成要件。
胡曾持改造槍自戕
案發後的去年10月，胡男曾在家中持改造槍枝自戕，造成右太陽穴受傷，事後懊惱說：「槍怎麼那麼爛，打不死人！」他稱是為了開車撞死人的官司心煩，一時想不開。檢方發現他傷勢輕微，認為他並非有意輕生，只是想打悲情牌；胡男去年底被依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 大仁哥透露 小英請他找年金委員聽「心裡的話」
- 情侶頻頻網路曬恩愛 兩性專家：可能感情出問題
- 〈旅遊的滋味〉觸摸幸運之趾
- 台企銀攻中小企 放款要增500億
- 賠付2億創低 南山標下朝陽
- 【閱讀小說】 張耀仁／後門 － 上
- 上訴遭駁 港2議員誓拚終審法院
- 自由談》蔣經國恨死「一中政策」
- 德大選將至 臉書打擊假新聞開戰
- 他蕃薯寶寶養10年成「人瑞」 網友驚：這遊戲還在？
- 今氣溫回升 週五冷氣團再襲下探11度！
- 〈圖文專欄〉Sansan的插畫收藏盒
- 網友譏「吳哥哭」 吳敦義：我是真情流露
- 上合歡山免「著車」 雪鏈需有破冰功能
- 搶攻春節市場 百貨福袋吸人氣
- 領十八趴退休教師公開信：為子孫將來 無條件支持年金改革
- 邰正宵過年享天倫 100個紅包送同事
- 紙風車連演10年的兒童劇：看見公義和公益的台灣
- 賄選傳聞十案 檢調偵辦
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet mulling fine over no pension
- 逃避媒體監督? 傳記者進不了白宮
- 彰銀經營權之爭 撤2訴訟案 台新金盼加快二審宣判
- 大溪—永寧捷運站 快捷公車元宵節上路
- 小辭典：巴比松派
- 全力備貨 傳統市場迎接採買潮
- 歐盟：脫歐前 英無法與美談判貿易協定
- 《中英對照讀新聞》Children who drink full-fat milk end up slimmer 小孩喝全脂牛奶結果變得更瘦
- 選不選黨魁?詹啟賢：連北京都問過
- 選新北市長？賴清德訪日給這答案…
- 高雄港年裝卸量 連三年破千萬TEU
- 中國網軍 轉攻擊我關鍵基礎設施
- 〈廢核救家園〉新電業法加強壟斷 台電最大贏家
- 《台灣燈會28年來首設》新住民燈區亮相 放水燈送厄迎福
- 高職特招大增10校
- 如興併購中國玖地 年後增資120億
- 安得烈募食物包 獲捐20萬
- 東海大學再傳貫穿危機？ 學生會譴責 中市府否認要開路
- 8大年貨大街拚業績 春節不打烊
- 曾文區詭譎 下營兩人旗鼓相當
- 莎莎迎新春 曾國城逼婚
標題：撞物理奇才害命 惡男殺人罪起訴
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email