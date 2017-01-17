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老師邀少年玩電動 輸了彈GG

2017-01-17

〔記者王定傳／新北報導〕45歲柯姓男子是一所神學院的音樂老師，卻於103年至104年之間，邀請當時只有12歲的少年阿強（化名）到住處，訂下「贏家可懲罰輸家」條件，最後以手指彈阿強的下體5下；新北地院依對未滿14歲男子為猥褻罪，判柯6個月徒刑。

據了解，柯男曾出國留學，回國後也常下鄉教導小朋友音樂，與小朋友接觸機會不少。

檢警調查，柯男在101年間結識阿強，103年至104年間，邀阿強到住處玩電動，訂「贏家可懲罰輸家」條件，竟要求阿強脫下內外褲打電動10多分鐘，等阿強輸了，再以手指彈他下體5下。

還問要不要當砲弟

本案之所以曝光，是因其他家長發現柯男竟在臉書對他們的兒子說：「要不要當砲弟？」報警後查出此案。

本案偵查時，柯男辯稱只是跟阿強玩玩；審理時，柯男認罪，法官審酌柯男犯罪動機、目的、所用手段尚屬輕微，對被害人身心應未造成不能回復的嚴重傷害，被害人父親表示不願訴追，也無意和解，加上柯無前科又認罪，判刑6月，可上訴。

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  • 新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

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