愛的小手巴頭？路人勸阻 虎媽怒嗆
〔記者徐聖倫、賴筱桐／新北報導〕高姓男子2年前用「愛的小手」打死2歲男童，上週被高雄地院判7年半，不料前晚又有1名婦人公開拿愛的小手管教女兒，被路人拍下PO網，因高男案才剛判，愛的小手真的會打死小孩，影片一出，網友發揮守望相助精神，通報警方；所幸，新北市社會局介入調查後，認為婦人因一時氣憤，打女兒手部及屁股，並未管教過當或違反兒少法。
15日晚間，新北市中和區街頭傳出打罵小孩吵雜聲，網友「Car Law」在臉書表示，有戶鄰居多次在馬路上打罵小孩，每次都聽小孩哭喊「不要、不要」，昨晚他實在受不了，走出門察看，發現鄰婦拿著愛的小手直往女童頭部打，女童還不斷哭喊「不要打我」，Car Law見狀勸阻，反遭婦人嗆：「關你什麼事？有礙到你嗎？」
該婦人嗆完還回頭恐嚇女童：「再哭打死妳！」直到另一名鄰居男子在樓上探頭出來大罵婦人：「我在樓上都聽到，你不是第一次這樣了喔！你不要吵了！」婦人才帶著孩子悻悻然回家。
因高姓男子用「愛的小手」打死男童案剛被判刑，影片一出，引發網友譁然，「怎會打頭？上次才一個愛的小手打頭致死的新聞！」也有網友催促報案，「趕快幫忙通報，寧願雞婆100次，也不願意放過1次！」
警方轉報社會局處理
中和警方昨天介入調查後，已轉報社會局接手處理。新北市社會局家暴防治中心主任許芝綺表示，經派社工查訪，女童家庭正常，非高風險個案，過去無通報紀錄。經了解，女童對母親友人說話不禮貌，多次勸導仍未改善，媽媽一時氣不過才當眾用愛的小手打手和屁股，女童摀著頭只是出於防衛的反射性動作，未毆打頭部，女童身上雖未出現明顯傷痕，但恐已傷及孩子自尊心。
許芝綺說，女童母親的處罰行為屬於不正當的管教方式，但未達到管教過當或違反兒少法的地步，經評估，女童情緒穩定，無安置需求，後續將和其母親討論教育方式。
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