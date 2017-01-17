監獄超收 法務部推擴、改建

2017-01-17

〔記者楊國文／台北報導〕針對矯正機關超額收容等情形，法務部長邱太三昨指出，監所擴、改建計畫正陸續推動中，另配合漸進的收容人1人1床目標，應能提升我國獄政的國際人權地位。

法務部長邱太三昨是在主持矯正署新、卸任署長交接禮、行政院政風處長宣誓典禮時，針對獄政革新相關措施，做以上表示。邱太三並頒發二等法務專業獎章、一等服務獎章給卸任的矯正署長巫滿盈，表彰他為矯正機關的貢獻。

從台北監獄典獄長升任矯正署長的黃俊棠以感性口吻表示，「提振同仁士氣和尊嚴」也是工作重點之一，並舉例說，他是戒護人員出身，監所戒護津貼已20年未調整，將列為檢討項目之一。

邱太三則期許黃俊棠對未來監所擴、改建期程管理，及戒護等相關行政管理事務，設計管考機制，定時追蹤，這是未來3年須積極達成的重要工作。

黃俊棠的台北監獄典獄長遺缺，則由現任矯正署副署長邱鴻基接任。此外，昨也舉行行政院政風處長劉明武的宣誓典禮。