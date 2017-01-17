託無照友人鑑價 書記官判3年定讞

2017-01-17

〔記者楊國文／台北報導〕台北地院民事執行處書記官林峻岳，8年前起私自將法院27件不動產鑑價案，交給未領有證照的不動產鑑價公司負責人陳姓友人負責，讓陳男賺取4萬多元的不法利益，最高法院昨依貪污治罪條例的圖利罪，將林男判刑3年、褫奪公權1年定讞，目前停職中的林男將入獄服刑。

判決指出，林男從89年11月起到100年3月，擔任台北地院民事執行處書記官，明知相關鑑價規定，卻因與陳男共同投資法拍屋感情交好，知悉對方未領有不動產估價師執照，卻從98年起，將法院27件民事強制執行案件交給陳男鑑定，讓陳男收取17萬9500元費用，估計扣除成本等相關費用，讓陳男獲取4萬7000多元不法利益。

檢調據報發動搜索及偵查行動，將林峻岳查獲到案，林男辯稱，不知陳男不具不動產估價師資格，拿到鑑價案後都交給執達員處理，未細看鑑價案詳細內容。檢方認定林男說詞不實，仍依貪污罪的圖利罪將他起訴，台北地院立即將林停職。

高等法院更二審認為，林男因與陳男共同投資法拍屋感情交好，違法委託無鑑價師執照的陳男鑑價，嚴重戕害承辦法官囑託案件的公平性，依圖利罪判3年徒刑、褫奪公權1年。陳男提起上訴，最高法院昨駁回定讞。