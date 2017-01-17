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男子橫跨國道 遭6車輾斃

2017-01-17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國道1號苗栗縣公館交流道附近路段，昨晚發生男子闖入遭車輛撞擊的死亡車禍。由於該男子遭6車陸續輾撞，屍塊飛散，警方一度封鎖南下全線車道排除，死者身分不明，待警方調查釐清。

國道第2公路警察大隊表示，昨晚8點多，疑似有男子逆向行走在國道1號苗栗交流道路段附近，之後從北上車道跨越至南下車道，遭1輛小貨車撞上，當時車流量大，男子接著又被5輛自小客車輾過，屍塊散落在路面與路肩，警方一度封鎖南下車道，直到晚間近11點才恢復通行，不過死者身分不明。

警方將6名撞上男子的駕駛帶回訊問，了解肇事原因，並追查男子身分與闖入國道原因。警方表示，昨天下午有接獲地方警分局通報，指有42歲張男，由家人陪同到衛福部苗栗醫院就診，但張男疑似不願就醫跑走，請求協尋，將通知張男家屬指認，並於今報請檢察官相驗釐清。

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  • 國道1號公館交流道昨晚有男子闖入，遭前後6輛車輾斃。（記者蔡政珉翻攝）

    國道1號公館交流道昨晚有男子闖入，遭前後6輛車輾斃。（記者蔡政珉翻攝）

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