慣竊被同一警逮 哀喊「怎麼又是你」

2017-01-17

〔記者王冠仁／台北報導〕春節將屆進入民眾採買旺季，台北市刑大進行「檢扒大行動」，肅竊組小隊長潘文濱就分別逮到扒手王子仰與謝月梅。謝嫌4年前也因扒竊被潘員活逮，此次被逮見到「老面孔」，抱怨「怎麼又是你！」

警方調查，66歲女扒手謝月梅，4年前拿小刀割破包包扒走皮夾，被潘文濱活逮。謝不知悔改，本月13日到新北市溪洲市場假裝買菜，趁被害人挑魚貨，迅速打開包包用兩隻手指「夾出」皮夾內4300元。幸虧潘文濱跟監埋伏，見她行竊立即逮人。

另名53歲扒手王子仰，前天到世貿展覽館1館；他戴口罩、帽子，趁呂姓被害人逛攤位，伸手進包包偷皮夾，得手1600元，也被埋伏的肅竊組幹員逮捕。

警方說，2名被害人渾然不知自己被扒，都是警方告知才發現。警方將2人依竊盜罪嫌送辦。

潘文濱與扒手鬥智鬥力將近20年，他認為扒手犯案迅速且冷靜，成敗在一瞬間，下手時往往神不知鬼不覺，「十分難抓」。扒手常鎖定人潮眾多處犯案，趁機「貼上」被害人行竊，不少人以為只是人潮推擠，渾不知遇上扒手。

潘文濱指出，扒手犯案時，都會使用物品來掩護，像是用外套、雨傘或包包，擋住被害人視線再行竊，達聲東擊西之效。民眾到人潮眾多處時，要將包包背在身前，包包拉鍊要拉上，手機、皮夾千萬不要放在褲子後方口袋；民眾可將財物放在包包內部暗袋，避免放在外部，以免遭扒手「拉開拉鍊就偷走」。