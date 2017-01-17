慣竊被同一警逮 哀喊「怎麼又是你」
2017-01-17
〔記者王冠仁／台北報導〕春節將屆進入民眾採買旺季，台北市刑大進行「檢扒大行動」，肅竊組小隊長潘文濱就分別逮到扒手王子仰與謝月梅。謝嫌4年前也因扒竊被潘員活逮，此次被逮見到「老面孔」，抱怨「怎麼又是你！」
警方調查，66歲女扒手謝月梅，4年前拿小刀割破包包扒走皮夾，被潘文濱活逮。謝不知悔改，本月13日到新北市溪洲市場假裝買菜，趁被害人挑魚貨，迅速打開包包用兩隻手指「夾出」皮夾內4300元。幸虧潘文濱跟監埋伏，見她行竊立即逮人。
另名53歲扒手王子仰，前天到世貿展覽館1館；他戴口罩、帽子，趁呂姓被害人逛攤位，伸手進包包偷皮夾，得手1600元，也被埋伏的肅竊組幹員逮捕。
警方說，2名被害人渾然不知自己被扒，都是警方告知才發現。警方將2人依竊盜罪嫌送辦。
潘文濱與扒手鬥智鬥力將近20年，他認為扒手犯案迅速且冷靜，成敗在一瞬間，下手時往往神不知鬼不覺，「十分難抓」。扒手常鎖定人潮眾多處犯案，趁機「貼上」被害人行竊，不少人以為只是人潮推擠，渾不知遇上扒手。
潘文濱指出，扒手犯案時，都會使用物品來掩護，像是用外套、雨傘或包包，擋住被害人視線再行竊，達聲東擊西之效。民眾到人潮眾多處時，要將包包背在身前，包包拉鍊要拉上，手機、皮夾千萬不要放在褲子後方口袋；民眾可將財物放在包包內部暗袋，避免放在外部，以免遭扒手「拉開拉鍊就偷走」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 大仁哥透露 小英請他找年金委員聽「心裡的話」
- 情侶頻頻網路曬恩愛 兩性專家：可能感情出問題
- 〈旅遊的滋味〉觸摸幸運之趾
- 台企銀攻中小企 放款要增500億
- 賠付2億創低 南山標下朝陽
- 【閱讀小說】 張耀仁／後門 － 上
- 上訴遭駁 港2議員誓拚終審法院
- 自由談》蔣經國恨死「一中政策」
- 德大選將至 臉書打擊假新聞開戰
- 他蕃薯寶寶養10年成「人瑞」 網友驚：這遊戲還在？
- 今氣溫回升 週五冷氣團再襲下探11度！
- 〈圖文專欄〉Sansan的插畫收藏盒
- 網友譏「吳哥哭」 吳敦義：我是真情流露
- 上合歡山免「著車」 雪鏈需有破冰功能
- 搶攻春節市場 百貨福袋吸人氣
- 領十八趴退休教師公開信：為子孫將來 無條件支持年金改革
- 邰正宵過年享天倫 100個紅包送同事
- 紙風車連演10年的兒童劇：看見公義和公益的台灣
- 賄選傳聞十案 檢調偵辦
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet mulling fine over no pension
- 逃避媒體監督? 傳記者進不了白宮
- 彰銀經營權之爭 撤2訴訟案 台新金盼加快二審宣判
- 大溪—永寧捷運站 快捷公車元宵節上路
- 小辭典：巴比松派
- 全力備貨 傳統市場迎接採買潮
- 歐盟：脫歐前 英無法與美談判貿易協定
- 《中英對照讀新聞》Children who drink full-fat milk end up slimmer 小孩喝全脂牛奶結果變得更瘦
- 選不選黨魁?詹啟賢：連北京都問過
- 選新北市長？賴清德訪日給這答案…
- 高雄港年裝卸量 連三年破千萬TEU
- 中國網軍 轉攻擊我關鍵基礎設施
- 〈廢核救家園〉新電業法加強壟斷 台電最大贏家
- 《台灣燈會28年來首設》新住民燈區亮相 放水燈送厄迎福
- 高職特招大增10校
- 如興併購中國玖地 年後增資120億
- 安得烈募食物包 獲捐20萬
- 東海大學再傳貫穿危機？ 學生會譴責 中市府否認要開路
- 8大年貨大街拚業績 春節不打烊
- 曾文區詭譎 下營兩人旗鼓相當
- 莎莎迎新春 曾國城逼婚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：慣竊被同一警逮 哀喊「怎麼又是你」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分