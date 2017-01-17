借友人卡抽中汽車 法官判一人一半

2017-01-17

〔記者楊國文／台北報導〕莊婦持游姓女友人的百貨公司集點卡消費，抽中汽車1輛，她不滿游婦申請補發新卡領走汽車，也不同意游婦將車出售，扣稅後由2人平分的提議，提告要求賠償車價62萬9000元，高等法院認定，莊婦獲得一半的錢屬合理，昨判游婦賠償18萬1783元確定。

莊婦於103年在遠東百貨消費1萬多元，並借用好友游姓婦人的集點卡登記抽獎，幸運抽中價值62萬9000元的NISSAN汽車1輛。游婦知悉後，謊稱集點卡遺失，並重新申請補發新卡，兌獎將該車領走，後來以44萬元將車賣掉。

賣44萬 稅後剩36萬多

莊婦持卡兌獎被拒，認為她是實際持卡人及消費者，車輛得獎人應該是她而非游婦，對游婦提起「返還不當得利」訟訴。

游婦指稱，莊婦希望享有折扣，及在不同特約商店累積點數，才同意借用集點卡，兌換的贈品歸她所有，至於獎品部份並未約定，她願意將出售車的款項扣稅後，由2人平分，莊婦不願意。

高等法院審理認為，依遠百公司抽獎活動說明及集點卡約定，中獎人是以卡片申請人為限，莊婦沒權要求游婦返還汽車，但兩造曾協議均分，認定莊婦獲一半中獎利益屬合理，判游婦支付18萬多元給莊婦確定。