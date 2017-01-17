宅配員趕場暴走 拿滅火器嗆客戶

2017-01-17

貨多拒送上樓 爆口角

〔記者曾健銘／新北報導〕45歲戴姓宅配員日前宅配包裹到新北市新莊區萬安街某社區，他以「貨物多」為由，拒絕將貨品送上樓給30歲曾姓客戶，2人發生爭執，戴男氣憤下，竟拿滅火器上樓嗆聲：「我知道你家地址，你死定了！」雙方差點在大廳互毆，戴男事後坦承情緒控管不佳，釋出善意致歉，但他仍因涉嫌恐嚇罪被法辦。

警方表示，本月12日上午9時許接獲報案指稱，社區內有宅配員要攻擊住戶，警方趕到時，戴男已被社區保全拉住，曾姓住戶站在一旁向警員控訴：「我要告他恐嚇！」

嗆「你死定了」 恐嚇罪送辦

戴男向警方解釋，對方要求將貨品送上4樓，當時手上還有20多件包裹等著宅配所以婉拒，對方不肯退讓，雙方電話中爆發口角，他盛怒下上門理論。

監視器拍下，戴男步出電梯時，隨手拿起角落的滅火器，曾男則稱，戴男當時隔著鐵門，拿著滅火器不斷揮舞，還大聲咆哮：「我知道你家地址，你死定了！」語畢轉身下樓，他不甘遭嗆下樓理論。

未料戴男竟拿起手推車當武器，大罵：「反正我做到今天而已啦！」保全連忙將他架開，戴男改投擲獎盃、磚頭等雜物洩憤，警員到場將2人帶回，經協調後戴男坦承一時衝動，主動致歉，曾男接受願撤告，但恐嚇屬公訴罪，警方仍依法送辦。

業者：是否親送雙方協調

宅急便公關廖小姐表示，宅配人員抵達前，會先以電話聯繫收件人，再依收件人指定收貨方式配達，公司並沒有強制規定宅配員一定得將貨品親送上樓，但通常宅配員為取得簽收單據，還是會依指定方式將貨品送達。這次事件應該是戴姓宅配員和曾姓收貨人，雙方溝通不良造成的誤會，公司會先和當事人協調，再討論員工懲處問題。

不願具名的陳姓物流士則透露，有些送件地點在鬧區內，不易停車，送貨員必須就近「看管」吃飯工具，與客戶協調下樓取貨，不然就得冒險違規臨停，且視宅配地點因地制宜，沒有規定一定得宅配到家門口，戴男的想法可理解，但不苟同暴力行徑。