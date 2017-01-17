軟爛男恐嚇前女友 又向新女友騙錢

2017-01-17

〔記者余瑞仁／桃園報導〕61歲古姓男子懷疑吳姓女友與陳姓男子到摩鐵幽會，分手後去年4月間多次揚言爆料2人「姦情」，古男還傳簡訊給吳女、陳男：「你們通姦後回家，還要我幫妳洗那骯髒的內衣褲，糟蹋我如此！」「活膩了，要做點事情解我心頭之恨！」同段時間，古男結交張姓女子，向張女騙取30萬5千元，昨被桃園地檢署依恐嚇、詐欺罪嫌起訴。

檢方調查，古男與在大學擔任行政工作的吳女交往多時，去年間因故分手，古男卻懷疑吳女於分手前另結新歡，與陳姓男子多次共赴摩鐵約會。

屢傳簡訊開罵解心頭恨

去年4月，古男找上吳女，稱要向陳男任職的公司爆料陳男與吳女的「姦情」，另傳送簡訊給2人稱「妳在外通姦回家，我還要幫妳洗骯髒的內衣褲」，更稱「活膩了，要做點事情解我心頭之恨」。

2人被糾纏不休，報警提告古男妨害名譽與恐嚇罪。警方隨後也接獲張姓女子報案，指去年4月間在網路結識古男，古騙她與前女友有80萬元的訴訟在審理，須繳納40萬元擔保金，還佯稱其父親過世得繳納遺產稅，前後向她騙了30萬5千元。

檢方調查時，古男坦承傳送簡訊給吳女、陳男，也坦承向張女「借款」，但用於償還地下錢莊債務，並非用於訴訟擔保金與繳納遺產稅。