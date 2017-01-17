正妹咬色狼 乳頭傷成鐵證

2017-01-17

〔記者楊國文／台北報導〕林姓男子覬覦友人小美（化名）的美色，邀她跳舞喝酒，並找2友人作陪，3人竟趁小美酒醉帶往摩鐵輪流性侵得逞，小美抵死反抗，咬傷其中2嫌乳頭等處，傷勢也成為鐵證，高等法院依強制性交罪，判林男4年，2友人各3年徒刑。

30歲出頭的林姓男子，對長相甜美的25歲小美心儀已久，前年10月24日晚間，邀她到桃園市舞廳跳舞飲酒，並找他的林姓、陳姓友人作陪，降低小美戒心。

隔日零時許，3男見小美酒醉，認為有機可乘，攔計程車載她到摩鐵開房間，小美雖及時酒醒打算返家，仍被3人合力壓制無法動彈。

林男準備性侵時，因小美抵死不從，並狠咬林男頸、胸部、右側乳頭下方、臂部等處，林男改以手指性侵。

小美趁機要逃離摩鐵時，林男的林姓友人上前強拉小美推倒床上，她使出剩餘力氣狠咬他的胸部，並在其乳頭外圍留下圓形咬痕，仍遭性侵。小美要再度逃出房間，林男的陳姓友人迅速堵在房門前將她拉回床上，再以手指性侵。身心受創的小美懇求林男放了她，搭計程車返家，驗傷後控告林男等3人輪流性侵。

林男等3人均否認性侵，僅承認對酒醉的小美猥褻，林男還堅稱「只摸小美下體一分鐘」，頂多涉嫌乘機猥褻罪。

高等法院發現案發後林男等3人身上均有明顯咬痕，和小美證詞吻合，認定3人性侵事證明確，審酌林男的2名友人都以50萬元和小美和解，昨依強制性交罪判林男4年徒刑、2友人均判3年徒刑；仍可上訴。