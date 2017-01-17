請閨密斬夫桃花 縣府女科長被騙7百萬

2017-01-17

〔記者林敬倫／綜合報導〕北部某縣政府廖姓女科長，誤信科內游姓閨密所言，聲稱可請師父幫廖女丈夫斬桃花，做龍柱添福氣；廖女4年來陸續匯款給游女共735萬元。廖女發現被騙後，游女還發簡訊恐嚇，揚言讓廖女無法在公私部門待下去，檢方偵結後，依詐欺、恐嚇罪嫌起訴游女。

作法、建龍柱攏係假

起訴書指出，47歲廖女已調任專員，99至103年間擔任科長時，科內45歲游姓臨時人員（現已離職）得知廖女篤信宗教，誆稱可幫忙請師父斬廖女丈夫的桃花、幫廖女與父母及子女添福氣，要求匯款支付給師父作法。

游女還說自己夢見廖女將殞命，所以協助建置救命龍柱費用共388萬元；廖女先支付300萬元後，游要求剩餘費用可以待廖退休後償還，總計100至104年4年間，廖女共被騙11次達735萬元，一生積蓄全沒了。

廖女發覺有異不再匯款，游女還發「斷妳所有後路」、「讓妳在╳╳公私部門待不下去」等語的訊息恐嚇，讓廖女心生畏懼提告。

據了解，廖與游是閨密，感情很好，後來2人鬧翻影響到工作，廖女轉任專員，游女離職。廖女說，游女結識縣長與縣長夫人，丈夫是基隆地院司法事務官，有一定社會地位，因此產生信任感，當時剛好母親身體狀況差，心中感到疲憊、無助，想藉由宗教得到慰藉，才會步入陷阱，自己也因這件事無法專心工作，失去科長職務，心中很無奈，希望事件能快落幕，討回被騙積蓄。