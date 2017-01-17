韓妹跨海爆料 喝珍奶也昏睡

2017-01-17

色運將詹侑儒 疑是累犯

〔記者鄭景議、黃捷／綜合報導〕涉嫌性侵韓國女學生的計程車司機詹侑儒15日已被收押，不料昨又有2名韓國網友上網爆料，指來台灣旅遊時，也曾搭乘詹嫌的車，並喝下詹給的珍珠奶茶後不適，懷疑他是累犯。

喝完飲料 睏到無法忍受

士檢昨指出，檢方有意主動清查其他受害者，但因網友爆料內容時間、地點等線索並不明確，受害者大都已返國，目前無法直接介入偵辦，呼籲受害者勇於出面，提供明確事證，以協助檢警偵辦。

受害者在網站上問如何報案

有「批踢踢」熱心網友翻譯指出，有一名韓國網友在韓國網站上爆料，「我去年去台灣跟那個司機（指詹侑儒）包車，喝到司機給的珍珠奶茶後，我的朋友有出現跟這次事件的受害者一樣的症狀昏睡。當時以為是咖啡因太濃所導致，要怎麼報案？」

另外一名韓國網友在韓國網站「NAVER」的台灣旅遊討論區上發文，稱她與朋友去年5月來台灣遊玩，旅途中詹嫌提供她們食物及飲料，因為不好喝，所以喝了幾口就丟掉了，不料下午6點要回旅館途中，就睏到無法忍受，到了旅館後更感到頭暈。

她說，詹侑儒提議要扶她們回旅館房間，被她們拒絕了，她們回到房間，竟一路從晚上7點睡到隔天中午12點，而且醒來後頭還是非常暈，直到去按摩才稍微正常，當時以為是天氣熱中暑，直到新聞爆發，才驚覺自己也可能被下藥。

待韓方聯繫 檢將主動偵辦

士林地檢署昨表示，檢方願意主動擴大偵辦，但台、韓兩國未簽訂司法互助協議，若被害人在韓國報案，除非韓方主動向我國聯繫，否則我國無法介入，呼籲被害人向台灣檢警提供時間、地點等明確線索，檢方將立刻展開調查。