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麥寮工業路車多 去年事故25起

2017-01-16

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣警察局交通隊指出，麥寮鄉工業路是進入台塑六輕園區最主要道路，車流量大，道路速限70公里，去年共發生25件事故，尤其是工業路與其他小路交會路口，特別容易發生車禍。

雲林縣議員林建鴻表示，工業路是六線道，車多但交會小路路口太多，是造成車禍頻傳主因之一，他建議是否能縮減小路進入工業路路口，或增設安全裝置，確保行車安全。

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  • 麥寮車禍撞擊示意圖

    麥寮車禍撞擊示意圖

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標題：麥寮工業路車多 去年事故25起


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2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
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