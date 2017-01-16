麥寮飛車對撞4屍5命 坐安全椅 3歲娃無傷
2017-01-16
〔記者陳燦坤、林國賢／雲林報導〕聯絡台塑六輕的雲林縣麥寮鄉工業路，昨發生白色及黑色2輛自小客車撞擊車禍，白色自小客的一名孕婦、一名2歲女童，及黑色自小客的2名男子，4人皆因彈出車外身亡，造成4屍5命慘劇，而白色自小客的另名3歲男童，因有安全座椅保護，毫髮無傷。
警方懷疑兩車速度快，且未留意前方路況而釀禍，正調閱監視器釐清是否有闖紅燈。
警方調查，吳男昨開白色自小客車，載著懷有4個月身孕的27歲妻子姚靜霖、3歲的兒子，及大姨子、2歲外甥女盧緗瑾這對母女，一起回吳男太太的娘家。
上午10時30分，吳男的車由西往東，行經麥寮鄉工業路快車道一處安全島缺口，要迴轉到對向車道，與對向車道往六輕方向的黑色自小客車發生撞擊，白色自小客車頭全毀，失控撞上快車道安全島，黑色自小客左側撞擊嚴重，車身凹陷滑向路旁，波及多輛停放在路旁騎樓的車輛。
姚靜霖坐在後座左邊，手中抱著外甥女盧緗瑾，她的兒子坐在後座右邊的安全座椅上。目擊者指出，車禍衝擊力道猛烈，白色自小客內的姚靜霖及女童盧緗瑾彈出車外。
由18歲周男駕駛的黑色自小客車，車上17歲胞弟周風俊，與22歲友人呂政彥也摔出車外，消防隊員將傷者送醫，姚靜霖、盧緗瑾以及黑色自小客的周風俊、呂政彥等4人因傷重不治，一場車禍造成4屍5命 。
另外，白色自小客駕駛吳男與黑色自小客駕駛周男受重傷，白色自小客吳男的大姨子輕傷，吳男的兒子有安全座椅保護，毫髮無傷。
員警表示，工業路速限70公里，研判2輛自小客車速度可能都很快，懷疑其中一輛車闖紅燈肇禍，已調閱監視器查明責任歸屬。周姓男子無法說明經過，目前確定吳男沒酒駕，員警同時對黑色自小客3名男子抽血，檢測有無酒精反應。
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