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《觀光局建議》請旅行社 洽合法包車業者

2017-01-16

〔記者甘芝萁／綜合報導〕韓國女生來台自由行，卻遭計程車司機迷昏性侵，重傷台灣在國際觀光市場的形象。對此，南韓綜合有線電視台JTBC利用午間新聞時段報導，包括中央日報及YTN等南韓主流媒體也都有報導，並指到台灣自助旅行的韓國遊客大多利用包租計程車方式觀光。

觀光局統計，100年韓客來台總數僅約24萬多人次，去年來台韓客可望達到78萬多人次。品保協會負責來台觀光的副主委連郁卿表示，此事後續若未妥善處理，對台灣觀光在國際上的影響恐會很大，現在中客都不來了，韓國客人近年成為來台觀光很重要的市場，必須好好給韓國一個交代。

觀光局表示非常遺憾，也與韓國代表處說明狀況，強調此案屬個案，台灣在國際上仍是旅遊相對安全的地方，希望觀光客來台自由行時，可透過合法旅行社洽訂包車業者或計程車業者。

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  • 詹嫌在臉書上表示自己使用愛心無障礙計程車。 （圖截自臉書）

    詹嫌在臉書上表示自己使用愛心無障礙計程車。 （圖截自臉書）

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