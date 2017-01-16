假仁假義 稱向佛卻伸狼爪

2017-01-16

〔記者鄭景議、賴筱桐／綜合報導〕計程車司機詹侑儒涉下藥性侵韓籍女乘客，諷刺的是，詹嫌駕駛的是「愛心無障礙計程車」，他甚至在臉書自稱法名「釋善明 」，動態上都是「傷害別人的事不能做」等勸世文，網友痛批根本是假仁假義。

新北市交通局運輸管理科長蘇先知表示，詹姓司機所屬的車隊是新北市合法登記

的計程車客運業，車隊Jerry taxi tour已將詹男除名。

以Jerry taxi tour 車隊攬客

Jerry taxi tour車隊成立9年，目前有31名司機，在韓國架設韓文部落格招攬韓客，車隊司機有自己的部落格，行銷自己，旅客再透過車隊指定司機，其中詹男是自我行銷的佼佼者，據詹男部落格顯示，搭過他車的韓國遊客大多數為女性。

領隊魏先生說，詹男曾是職業軍人，退伍後曾賣鹹水雞，後來考到計程車營業登記證加入車隊；據指出，詹男以Jack為小名，人氣很旺，常俏皮和遊客合照或是大玩自拍，還會幫女遊客把照片製作成回憶影片，照片中的韓國女遊客都笑容滿面，與詹男相處融洽。據同車隊司機轉述，詹載送韓籍女遊客的隔天，車隊就接獲投訴電話，他卻鎮靜回答：「沒有啊！」