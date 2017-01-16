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迷姦韓妹運將收押 新婚3月 載過上百韓妹

2017-01-16

〔記者張文川、陳恩惠、鄭景議／台北報導〕41歲計程車司機詹侑儒涉下藥性侵來台自由行的韓國女學生，詹男到案承認在乳酸飲料加入安眠藥，對一名昏迷的韓女犯案，檢方認定他涉犯最輕本刑7年的「以藥劑、運輸工具加重強制性交罪」，昨向士林地院聲請羈押獲准；根據詹男部落格顯示，至少上百名韓國女遊客搭過他的車，檢方已擴大追查是否有其他被害人。

檢追查是否另有受害人

檢警調查，詹男新婚3個月，查無刑案紀錄，現住新北市土城區，以職業計程車為業，3名被害韓女本月11日來台，包下「Jerry taxi tour」車隊、由詹男所開的計程車在台旅遊，詹男12日晚間6時20分，於九份金瓜石停車場，將預先置入強力安眠藥的乳酸飲料拿給3名韓女飲用，其中2女飲用後陷入昏睡，另一女小啜一口覺得很苦沒喝。

當晚9時許，詹男將車開至士林夜市，沒喝「加料飲料」的韓女見2名同伴昏睡，獨自下車逛夜市近一小時，詹男利用空檔，將昏睡的2女載至洲美橋附近的偏僻處，性侵其中1女，再裝沒事開回夜市載逛街的韓女，回投宿的旅館。

被下藥的2女睡了一整天，遭性侵的被害人事後隱約想起遭運將脫絲襪指侵，她想抗拒但無力，3女先到超商買同款飲料試喝，發現沒有苦味、驚覺遭下藥迷姦，14日報警。

警方調閱監視器，發現詹男讓韓女在夜市下車後，將車開至洲美橋附近，40餘分鐘後再返回夜市，當天通知詹男來派出所「泡茶」，當場在詹的計程車內查獲針筒、安眠藥殘渣、購買多多發票等，認定嫌疑重大，檢察官當晚簽發拘票逮人，並查扣計程車、將安眠藥送往化驗。

坦承在乳酸飲料下藥

在檢警追問下，詹男承認預先在乳酸飲料加入安眠藥，對其中一名昏迷的韓女撫胸、摸下體猥褻，但否認指侵；檢方認定詹男涉1件加重強制性交罪，強制猥褻部分，暫查無證據。

士檢已擴大追查是否有其他被害人，本案目前查無共犯，因此未聲請禁見。

士院將詹男解還士檢時，詹男彎腰前傾低頭行走以逃避入鏡，還一度偷瞄媒體鏡頭，媒體問「是否預謀犯案？第一次犯案嗎？有沒有下藥？」他不回答。

無獨有偶，100年間，1名謝姓計程車司機被控性侵日本女學生，遭判8年半定讞，並入監服刑。

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  • 計程車司機詹侑儒涉嫌下藥性侵韓女被收押（記者黃耀徵攝），詹男以Jerry taxitour車隊，在部落格招攬韓國旅客，並常與女性遊客開心合照（取自詹嫌部落格）。

    計程車司機詹侑儒涉嫌下藥性侵韓女被收押（記者黃耀徵攝），詹男以Jerry taxitour車隊，在部落格招攬韓國旅客，並常與女性遊客開心合照（取自詹嫌部落格）。

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