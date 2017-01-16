迷姦韓妹運將收押 新婚3月 載過上百韓妹
〔記者張文川、陳恩惠、鄭景議／台北報導〕41歲計程車司機詹侑儒涉下藥性侵來台自由行的韓國女學生，詹男到案承認在乳酸飲料加入安眠藥，對一名昏迷的韓女犯案，檢方認定他涉犯最輕本刑7年的「以藥劑、運輸工具加重強制性交罪」，昨向士林地院聲請羈押獲准；根據詹男部落格顯示，至少上百名韓國女遊客搭過他的車，檢方已擴大追查是否有其他被害人。
檢追查是否另有受害人
檢警調查，詹男新婚3個月，查無刑案紀錄，現住新北市土城區，以職業計程車為業，3名被害韓女本月11日來台，包下「Jerry taxi tour」車隊、由詹男所開的計程車在台旅遊，詹男12日晚間6時20分，於九份金瓜石停車場，將預先置入強力安眠藥的乳酸飲料拿給3名韓女飲用，其中2女飲用後陷入昏睡，另一女小啜一口覺得很苦沒喝。
當晚9時許，詹男將車開至士林夜市，沒喝「加料飲料」的韓女見2名同伴昏睡，獨自下車逛夜市近一小時，詹男利用空檔，將昏睡的2女載至洲美橋附近的偏僻處，性侵其中1女，再裝沒事開回夜市載逛街的韓女，回投宿的旅館。
被下藥的2女睡了一整天，遭性侵的被害人事後隱約想起遭運將脫絲襪指侵，她想抗拒但無力，3女先到超商買同款飲料試喝，發現沒有苦味、驚覺遭下藥迷姦，14日報警。
警方調閱監視器，發現詹男讓韓女在夜市下車後，將車開至洲美橋附近，40餘分鐘後再返回夜市，當天通知詹男來派出所「泡茶」，當場在詹的計程車內查獲針筒、安眠藥殘渣、購買多多發票等，認定嫌疑重大，檢察官當晚簽發拘票逮人，並查扣計程車、將安眠藥送往化驗。
坦承在乳酸飲料下藥
在檢警追問下，詹男承認預先在乳酸飲料加入安眠藥，對其中一名昏迷的韓女撫胸、摸下體猥褻，但否認指侵；檢方認定詹男涉1件加重強制性交罪，強制猥褻部分，暫查無證據。
士檢已擴大追查是否有其他被害人，本案目前查無共犯，因此未聲請禁見。
士院將詹男解還士檢時，詹男彎腰前傾低頭行走以逃避入鏡，還一度偷瞄媒體鏡頭，媒體問「是否預謀犯案？第一次犯案嗎？有沒有下藥？」他不回答。
無獨有偶，100年間，1名謝姓計程車司機被控性侵日本女學生，遭判8年半定讞，並入監服刑。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 北美鮭魚也染條蟲 生食魚肉風險恐增加
- 白宮準幕僚長：美不打算改變一中政策
- 何盡平4連霸失利 重征福地找自信
- 黃之鋒：台灣警察比香港認真
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hung urges for scrutiny of KMT leader elections
- 美國獵鷹九號火箭升空
- 冷氣團水氣足 合歡山入冬初雪終於報到
- 阿沁嚴管 不准Ciao俏女孩和INX聊天
- 一例一休衝擊 部分藥局春節不營業
- 東亞及東南亞電子垃圾 中國5年內翻倍總量第一
- 中國恐怖整形「速成班」 號稱3天學會割雙眼皮
- 台南市府動員志工修繕團 幫8旬獨老修破屋
- 自由共和國》2016年回顧／台灣、中國、太平島
- 竹市後站停車場 路重鋪大翻修
- 書劍集》美、中經濟戰的籌碼
- 〈品牌故事〉Vive有復活意涵
- 豬哥亮寫好遺書 沒謝金燕名字
- F-16性能提升 首批4架今進廠
- 沒事多喝水?! 口渴才喝最健康
- 〈品牌故事〉記取教訓 行銷手法脫胎換骨
- 《小檔案》花蓮客家采風樂舞演藝團
- 桃園各界送暖 弱勢族群天冷心熱
- 楊梅體育園區 4月申請核准徵地
- 威肯無縫接軌席琳娜 貝拉怒死黨背後捅刀
- 祈婚姻平權 同志伴侶拜霞海城隍廟月老
- 背債受助脫貧 席開70桌宴街友回饋
- 中國打壓不斷》學者籲駐外單位 雷達要全開
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cold air mass to send temperatures plunging this week
- 王天寬／旅行或其他
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Joshua Wong speaks about struggle for democracy
- 川普就職日逼近 民權團體華府示威
- 蔡談年改 暗批馬不敢做
- 《中英對照讀新聞》Facebook agrees to distribute targeted Amber Alerts to nearby users 臉書同意對靠近目標的用戶發佈安珀警戒
- 自由廣場》勝選週年，你心情如何？
- 勞動部同意採彈性工時 週日不送瓦斯 危機解除
- 血液基金會爭議 醫界建議納健保
- 貓拓／養
- 投入寄養家庭 2家5姊妹獲表揚
- 〈上班族夜未眠〉三十萬元的職場教訓
- 合歡山凌晨飄雪 松雪樓零下0.1度
標題：迷姦韓妹運將收押 新婚3月 載過上百韓妹
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email