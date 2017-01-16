富商車禍3死 駕駛遭控故意撞車
2017-01-16
〔記者張勳騰／苗栗報導〕台中市3名老闆、1名醫師，去年同車赴高爾夫球場打球，行經苗栗因陽光刺眼，開車的鋁門窗老闆王錫昌，不慎撞上分隔島，造成同車的2名老闆及醫師死亡。有死者家屬質疑是土地投資糾紛，王男涉嫌故意撞車害死人，法官調查後不採信，認為是例行性的高爾夫球敘，且王錫昌本身也受重傷，依犯過失致人於死罪，判半年徒刑，得易科罰金。
判決指出，王錫昌（61歲）去年5月27日5時30分，駕駛賓士小客車，搭載南興化工董事長楊焙元（79歲）、三和塑膠前副董事長鄭聰壎（80歲），診所院長王清一（71歲），從台中大甲區家中出發，欲前往苗栗縣苑裡鎮打高爾夫球。
行經苗栗縣140號縣道、北堤東路及苗47線公路之交叉路口，因清晨陽光斜照影響視線，王錫昌駕車鄰近交叉路口的安全島尖端水泥護欄，欲緊急煞車閃避卻誤踩油門，車輛撞擊護欄騰空飛起摔落安全島，導致車內乘客楊焙元、鄭聰壎頭胸部等處重創，送醫途中死亡，王清一送醫後不治。王錫昌則腰椎壓迫性骨折、外傷、疑似微量外傷性顱內出血。
有家屬提出質疑車禍事故是一種故意；駕駛王錫昌與楊焙元皆坐在前座並綁安全帶，2人傷勢卻不同，楊焙元既已繫安全帶為何雙手腕骨折，而王男與其中一名死者共同購買一筆土地，是否因土地產生糾紛，在車上發生口角等。但法官認為，家屬質疑為猜測之詞，無確切證據證明是故意。
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