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5高職生當車手 退休師遭詐1600萬

2017-01-16

〔記者黃建華／高雄報導〕高市李女去年遭詐騙集團騙走40萬元，歹徒食髓知味再次詐騙，李女佯裝配合，暗中報案逮捕林姓少年車手，警方共逮捕5名涉案少年，發現是桃園3所私立高職的在學生，在龍潭一處網咖被吸收為取款車手，至少得手2300萬元，其中新北市退休女老師被騙1600多萬元。

帶頭學生僅16歲

警方調查，年僅16歲的謝姓高職生涉嫌吸收林、張、利及傅姓等4名高職生，以網咖當聯絡據點，接到詐騙集團通知，便涉嫌假冒司法人員向受害人收款，若遇到被害人質疑其年齡，就辯稱是「替代役男」。

高雄市刑警大隊查出，去年在高雄、新北等地至少有3名受害人，遭他們和其他集團成員，共騙走2300萬元，其中66歲退休女老師被騙1600多萬元，做建築工程的楊男被騙600萬元，高市李女也損失40萬元，全案依詐欺罪嫌偵辦。

警方提醒，警察與司法機關「不會在電話中通知、傳喚或製作筆錄」、「檢警、法院不會要求民眾至超商接收傳票公文」、「檢察官、警察及法院不會要求匯款、轉帳、監管帳戶」、「警察機關不會將電話轉接地檢署或法院」，民眾如接獲假冒檢警的電話，應保持冷靜，有疑問可直接撥打165專線查詢。

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  • 警方趁車手出面取款時，將林姓車手壓制在地逮捕。 （記者黃建華翻攝）

    警方趁車手出面取款時，將林姓車手壓制在地逮捕。 （記者黃建華翻攝）

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相關關鍵字： 桃園 詐騙 退休老師 高職
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