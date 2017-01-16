「跨年本人出租」傳播妹 毒色都撈
2017-01-16
〔記者王冠仁／台北報導〕傳播妹吳欣怡需錢孔急，毒色兩頭都要賺，不僅與「毒友」曾勁傑共組販毒集團，吸收郭姓少年擔任毒品快遞，標榜「來電就出貨」，吳女還在臉書上傳自己的照片，大打廣告「跨年本人出租」，聲稱「不同行為收取不等費用」，台北市刑警大隊偵二隊循線逮捕吳女等5人，依毒品罪嫌送辦。
警方調查，28歲女子吳欣怡在桃園一帶擔任傳播妹陪酒吃飯，期間誤交損友，沾染吸毒惡習，由於買毒費用龐大，吳女為增加收入，擔任傳播妹另兼差賣毒，但她嫌工作辛苦不好賺，與毒友曾勁傑（25歲）共組販毒集團。
為了吸引年輕毒蟲，2人特地選用「小惡魔」、「蝙蝠俠」等包裝圖案來包裝毒品，並吸收上門買毒的17歲郭姓高職中輟生擔任「毒品快遞」，對外以「來電立即出貨」、「準時送達」為口號招攬生意，由郭少騎機車運毒，依每次毒品運送量向吳、曾索討跑腿費。
警方指出，吳女想錢想瘋了，除了販毒外，去年12月底跨年前，還在臉書上發文打廣告「跨年本人出租」、「賺錢第一，快來約我喲」，聲稱可以依陪逛街、陪吃飯、捏臉等，依「不同行為收取不等費用」。
警方日前鎖定2名毒蟲前往吳、曾租屋處買毒時，尾隨衝門逮人，依吳女通訊紀錄逮到郭少，同時在屋內查獲K他命132公克、毒品咖啡包14包等證物，全案訊後依毒品罪嫌送辦。
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