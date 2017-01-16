| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團水氣足 合歡山入冬初雪終於報到
 首頁 > 社會

「跨年本人出租」傳播妹 毒色都撈

2017-01-16

〔記者王冠仁／台北報導〕傳播妹吳欣怡需錢孔急，毒色兩頭都要賺，不僅與「毒友」曾勁傑共組販毒集團，吸收郭姓少年擔任毒品快遞，標榜「來電就出貨」，吳女還在臉書上傳自己的照片，大打廣告「跨年本人出租」，聲稱「不同行為收取不等費用」，台北市刑警大隊偵二隊循線逮捕吳女等5人，依毒品罪嫌送辦。

警方調查，28歲女子吳欣怡在桃園一帶擔任傳播妹陪酒吃飯，期間誤交損友，沾染吸毒惡習，由於買毒費用龐大，吳女為增加收入，擔任傳播妹另兼差賣毒，但她嫌工作辛苦不好賺，與毒友曾勁傑（25歲）共組販毒集團。

為了吸引年輕毒蟲，2人特地選用「小惡魔」、「蝙蝠俠」等包裝圖案來包裝毒品，並吸收上門買毒的17歲郭姓高職中輟生擔任「毒品快遞」，對外以「來電立即出貨」、「準時送達」為口號招攬生意，由郭少騎機車運毒，依每次毒品運送量向吳、曾索討跑腿費。

警方指出，吳女想錢想瘋了，除了販毒外，去年12月底跨年前，還在臉書上發文打廣告「跨年本人出租」、「賺錢第一，快來約我喲」，聲稱可以依陪逛街、陪吃飯、捏臉等，依「不同行為收取不等費用」。

警方日前鎖定2名毒蟲前往吳、曾租屋處買毒時，尾隨衝門逮人，依吳女通訊紀錄逮到郭少，同時在屋內查獲K他命132公克、毒品咖啡包14包等證物，全案訊後依毒品罪嫌送辦。

廣告
  • 嫌犯曾勁傑與吳女共組販毒集團，被送辦。（記者王冠仁翻攝）

    嫌犯曾勁傑與吳女共組販毒集團，被送辦。（記者王冠仁翻攝）

  • 吳女在跨年前發文表示「跨年本人出租」。（取自當事人臉書） 嫌犯曾勁傑與吳女共組販毒集團，被送辦。（記者王冠仁翻攝）

    吳女在跨年前發文表示「跨年本人出租」。（取自當事人臉書） 嫌犯曾勁傑與吳女共組販毒集團，被送辦。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傳播妹 出租 跨年
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：「跨年本人出租」傳播妹 毒色都撈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.