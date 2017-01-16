本票超強大 畫押、簽符號都有效

2017-01-16

〔記者吳政峰／綜合報導〕票據法所稱的票據，分為本票、支票、匯票，法令並未規定本票須簽「真實本名」，海洋大學海洋法律與政策學院院長陳荔彤解釋，這源於舊時有民眾目不識丁，便以捺指紋或畫記號為證，即所謂的「畫押」因而沿用至今，法界咸認，只要簽下的符號能代表本人，就算是有效。

而本票的受票人，可直接向法院聲請「本票裁定」，逕對發票人的財產強制執行，無須透過法院開庭與判決，堪稱最強大的票據。