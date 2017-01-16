| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團水氣足 合歡山入冬初雪終於報到
 首頁 > 社會

本票超強大 畫押、簽符號都有效

2017-01-16

〔記者吳政峰／綜合報導〕票據法所稱的票據，分為本票、支票、匯票，法令並未規定本票須簽「真實本名」，海洋大學海洋法律與政策學院院長陳荔彤解釋，這源於舊時有民眾目不識丁，便以捺指紋或畫記號為證，即所謂的「畫押」因而沿用至今，法界咸認，只要簽下的符號能代表本人，就算是有效。

而本票的受票人，可直接向法院聲請「本票裁定」，逕對發票人的財產強制執行，無須透過法院開庭與判決，堪稱最強大的票據。

廣告
  • 本票畫押、簽符號都有效。（記者吳政峰攝）

    本票畫押、簽符號都有效。（記者吳政峰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 本票 畫押 簽符
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：本票超強大 畫押、簽符號都有效


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.