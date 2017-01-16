削火山孝子 本票簽花名無罪
2017-01-16
法未規定要簽本名
〔記者吳政峰／基隆報導〕黃姓酒店妹以母親往生、墮胎為由，跟李姓酒客借款28萬5000元，簽立花名「雷亞樂」的本票（見圖，記者吳政峰攝）擔保，李男發現「雷亞樂」並非黃女本名，向基隆地檢署提告偽造有價證券及詐欺；基隆地院認為，法律並未規定本票須簽本名，判決黃女無罪，但黃母仍在世，且查無黃女流產醫療紀錄，詐欺部分判拘役120日，得易科罰金12萬元；律師李慶峰建議，李男可向法院聲請本票裁定，走民事途徑要求返還借款。
可走民事要求還借款
判決書指出，花名「雷亞樂」的32歲黃女，104年2月在酒店時，認識開修車廠的李男，李男同情黃女獨自撫養兒子，不時給予數千元花用，但黃女把李男當成火山孝子，向李男誆稱母親過世急需喪葬費、哥哥酒駕需錢交保、墮胎等名義借錢，還用「雷亞樂」之名簽立借據及本票，擔保還款，李男慨然借錢。
同年7月10日，黃女再向李男表示，手上有一張35萬元支票，可償還先前積欠的28萬5000元，但要求李男需補齊中間差額6萬5000元。
李男起疑，藉口現金不足，要求黃女一起到他的哥哥家拿錢，等到黃女上車後，李男直接將車開往派出所，要求警方協助查驗黃女真實身分，最後確認黃女本名根本不是「雷亞樂」，李男認為受騙，提告偽造有價證券及詐欺。
黃女出庭辯稱，不論在酒店上班或收受包裹，她均以「雷亞樂」自稱，才會在本票上簽署「雷亞樂」，且本票上的身分證字號、電話、地址均為真，絕無偽造。
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