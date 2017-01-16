逆子酒後打死父 還辯只甩幾巴掌
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣36歲莊姓男子，酒後經常對雙親動粗，上個月28日疑似飲酒後情緒不佳，再度毆打62歲父親出氣，老父被打到腦出血、肋骨斷裂，驚動鄰居報警，莊父出面緩頰「沒事」，隔日卻因傷重送醫住院，8天後撒手人寰，族人痛批莊男「喪盡天良」，未料莊男得知父親傷重過世，還向族人辯稱「只是打了幾巴掌」。
死者莊男與妻子育有1女2男，平時以打零工為生，大女兒遠嫁台中，2個兒子在外地工作。
警方調查，莊家長子高中畢業後，20歲就到外地工作，在台南與同居人生了1雙兒女，2人疑感情不睦暫時分開，長子去年搬回玉里鎮的部落老家，無業整日遊手好閒又酗酒，常對雙親拳腳相向。
怕丟臉 老父隱忍卻枉死
2老因怕被大兒子毆打，在部落傳開會丟臉，幾乎都隱忍沒報案，上月28日案發當天，還是鄰居打電話報警，並通知大女兒才送醫。
警方表示，莊父送醫後發現腦部蜘蛛網膜出血，雖住院治療仍不幸去世，法醫初步研判，莊父的死與被兒子莊男毆打有關，警方依傷害致死罪移送花蓮地檢署，檢察官訊後聲押莊男獲准。
莊男得知父親傷重過世，還向族人辯稱「只是打了幾巴掌」，未料會這麼嚴重，讓親友氣憤。鄰居說，莊男的父母怕「家醜外揚」，長期隱忍不報案，噩耗傳出，親友不捨，頻頻替他抱屈「不值得」。
莊家大姊說，胞弟過去就因情緒管理不佳，多次對家人施暴，聽聞父親又遭毆打，特地趕回家聲請家暴令，沒想到家暴令還未核發下來，父親就傷重去世。
人走了 家暴令還沒下來
她說，這個弟弟從小就愛怪東怪西，千錯萬錯都是別人的錯，幾年來鮮少回家，也不曾拿錢奉養雙親，一回來就是偷錢買酒喝，喝醉後還會亂打人，爸媽長期隱忍，被打還稱是自己摔跤，試圖替弟弟隱瞞罪行。
附近鄰居說，莊男上月突然搬回老家，幾乎每天都在喝酒，酒後卻判若兩人，常聽到他大罵社會不公、常受老闆欺負。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 北美鮭魚也染條蟲 生食魚肉風險恐增加
- 白宮準幕僚長：美不打算改變一中政策
- 何盡平4連霸失利 重征福地找自信
- 黃之鋒：台灣警察比香港認真
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hung urges for scrutiny of KMT leader elections
- 美國獵鷹九號火箭升空
- 冷氣團水氣足 合歡山入冬初雪終於報到
- 阿沁嚴管 不准Ciao俏女孩和INX聊天
- 一例一休衝擊 部分藥局春節不營業
- 東亞及東南亞電子垃圾 中國5年內翻倍總量第一
- 中國恐怖整形「速成班」 號稱3天學會割雙眼皮
- 台南市府動員志工修繕團 幫8旬獨老修破屋
- 自由共和國》2016年回顧／台灣、中國、太平島
- 竹市後站停車場 路重鋪大翻修
- 書劍集》美、中經濟戰的籌碼
- 〈品牌故事〉Vive有復活意涵
- 豬哥亮寫好遺書 沒謝金燕名字
- F-16性能提升 首批4架今進廠
- 沒事多喝水?! 口渴才喝最健康
- 〈品牌故事〉記取教訓 行銷手法脫胎換骨
- 《小檔案》花蓮客家采風樂舞演藝團
- 桃園各界送暖 弱勢族群天冷心熱
- 楊梅體育園區 4月申請核准徵地
- 威肯無縫接軌席琳娜 貝拉怒死黨背後捅刀
- 祈婚姻平權 同志伴侶拜霞海城隍廟月老
- 背債受助脫貧 席開70桌宴街友回饋
- 中國打壓不斷》學者籲駐外單位 雷達要全開
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cold air mass to send temperatures plunging this week
- 王天寬／旅行或其他
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Joshua Wong speaks about struggle for democracy
- 川普就職日逼近 民權團體華府示威
- 蔡談年改 暗批馬不敢做
- 《中英對照讀新聞》Facebook agrees to distribute targeted Amber Alerts to nearby users 臉書同意對靠近目標的用戶發佈安珀警戒
- 自由廣場》勝選週年，你心情如何？
- 勞動部同意採彈性工時 週日不送瓦斯 危機解除
- 血液基金會爭議 醫界建議納健保
- 貓拓／養
- 投入寄養家庭 2家5姊妹獲表揚
- 〈上班族夜未眠〉三十萬元的職場教訓
- 合歡山凌晨飄雪 松雪樓零下0.1度
標題：逆子酒後打死父 還辯只甩幾巴掌
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email