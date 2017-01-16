逆子酒後打死父 還辯只甩幾巴掌

2017-01-16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣36歲莊姓男子，酒後經常對雙親動粗，上個月28日疑似飲酒後情緒不佳，再度毆打62歲父親出氣，老父被打到腦出血、肋骨斷裂，驚動鄰居報警，莊父出面緩頰「沒事」，隔日卻因傷重送醫住院，8天後撒手人寰，族人痛批莊男「喪盡天良」，未料莊男得知父親傷重過世，還向族人辯稱「只是打了幾巴掌」。

死者莊男與妻子育有1女2男，平時以打零工為生，大女兒遠嫁台中，2個兒子在外地工作。

警方調查，莊家長子高中畢業後，20歲就到外地工作，在台南與同居人生了1雙兒女，2人疑感情不睦暫時分開，長子去年搬回玉里鎮的部落老家，無業整日遊手好閒又酗酒，常對雙親拳腳相向。

怕丟臉 老父隱忍卻枉死

2老因怕被大兒子毆打，在部落傳開會丟臉，幾乎都隱忍沒報案，上月28日案發當天，還是鄰居打電話報警，並通知大女兒才送醫。

警方表示，莊父送醫後發現腦部蜘蛛網膜出血，雖住院治療仍不幸去世，法醫初步研判，莊父的死與被兒子莊男毆打有關，警方依傷害致死罪移送花蓮地檢署，檢察官訊後聲押莊男獲准。

莊男得知父親傷重過世，還向族人辯稱「只是打了幾巴掌」，未料會這麼嚴重，讓親友氣憤。鄰居說，莊男的父母怕「家醜外揚」，長期隱忍不報案，噩耗傳出，親友不捨，頻頻替他抱屈「不值得」。

莊家大姊說，胞弟過去就因情緒管理不佳，多次對家人施暴，聽聞父親又遭毆打，特地趕回家聲請家暴令，沒想到家暴令還未核發下來，父親就傷重去世。

人走了 家暴令還沒下來

她說，這個弟弟從小就愛怪東怪西，千錯萬錯都是別人的錯，幾年來鮮少回家，也不曾拿錢奉養雙親，一回來就是偷錢買酒喝，喝醉後還會亂打人，爸媽長期隱忍，被打還稱是自己摔跤，試圖替弟弟隱瞞罪行。

附近鄰居說，莊男上月突然搬回老家，幾乎每天都在喝酒，酒後卻判若兩人，常聽到他大罵社會不公、常受老闆欺負。