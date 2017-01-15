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SOS貨輪快沉了~海空疾馳 勇救13外籍船員

2017-01-15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕巴拿馬籍貨輪「通成601號」昨天上午10時在高雄港西方26浬外海沉沒，我方出動直升機吊掛救援，船上13名印尼籍船員平安獲救。船員棄船前，已先關閉柴油閥門，目前沒有發現漏油狀況。

棄船前關閉油閥 巴拿馬籍貨輪未漏油

國搜中心昨天上午接獲通報，「通成601號」散裝貨輪於高雄港西方26浬處發出遇險訊號，船身傾斜有沉沒之虞。海洋巡防總局調派線上南投艦、福星艦、PP-6002艇及PP-5037艇救援，PP-10032艇及直屬船隊巡護一號也緊急出勤。

空勤總隊空偵機10時40分率先飛抵通報海域，通成601號已傾斜40至45度，海豚直升機吊救6名船員返回小港機場，中午12時3分海鷗直升機救出其餘7名船員，13名船員平安，安置在高雄海巡隊。

海巡署指出，通成601號載運85個冷凍櫃，昨晨1時自高雄港啟航前往越南順化港，載有柴油26噸、機油180~200公升及未拆封機油200公升6桶。船員表示，因風浪太大，海浪拍打船身，導致船艙破裂下沉，輪機長說，棄船前已先關閉柴油閥門，另6桶機油都是在台灣購買，尚未拆封，不會洩漏。

海洋巡防總局表示，尚未發現油汙外洩，但因貨櫃傾斜，已有2貨櫃落海，過往船隻請注意航安。

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  • 印尼船員獲救後仍心有餘悸。（記者洪臣宏翻攝）

    印尼船員獲救後仍心有餘悸。（記者洪臣宏翻攝）

  • 海豚直升機抵達外海，吊掛受困的印尼船員。（記者洪臣宏翻攝）

    海豚直升機抵達外海，吊掛受困的印尼船員。（記者洪臣宏翻攝）

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相關關鍵字： 巴拿馬籍貨輪 沉沒 海豚直升機 通成601號
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