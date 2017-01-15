3韓妹包小黃遊台 3韓妹包小黃遊台
運將已被拘提到案
〔記者陳恩惠、黃欣柏、劉慶侯／台北報導〕3名來台灣自助旅遊的韓國女大學生，昨透過韓國網路平台「유학일기留學日記」求助，控訴她們在台灣旅遊途中，遭小黃運將下藥後猥褻；因案情駭人聽聞，在網路不斷傳播，士林地檢署昨與士林分局成立專案小組偵辦，找來3名韓女製作筆錄後，檢察官認為詹姓司機涉嫌重大，昨深夜指揮警方拘提到案，漏夜偵訊中。
3名女大生自助旅行
警方調查，20歲左右的3名韓國女大學生，今年初計劃來台自助旅行5天4夜，透過網路搜索推薦，訂了台北市萬華的「六福日記西門館」，並找「JERRY」計程車包租平台，租用其旗下司機和車輛，負責每日行程。
3名女大生11日中午搭機抵達桃園機場，轉搭巴士到台北市，入住漢口街的「六福日記西門館」，當晚在西門町周邊觀光、吃小吃，和詹姓司機約定翌日上午碰面。
喝下養樂多 2女昏睡
警方追查，12日上午，詹姓司機依約載3人赴基隆九份遊覽，過程平順，詹導覽且不時講笑話；下午6時轉赴台北士林夜市，據被害人表示，她們上車時，詹姓司機主動提供3瓶養樂多解渴，她們認為和司機已算認識，不疑有他而喝下。
案發時，坐在副駕駛座的被害女學生A女陳述，她們3人喝下養樂多後，當下並未察覺異狀，但坐在後座的兩名女同學，卻睡得昏昏沉沉，她以為是太過勞累，也未注意。
1女獨逛夜市 2女在車上
A女說，記得計程車在7時左右抵達士林夜市，她看兩人沉睡，又叫不醒，於是獨自下車遊覽，司機告訴她，會把車子停到鄰近巷弄，讓兩人繼續休息，並約定當晚9時在夜市入口的巷口碰面，她於是逛到9時左右與司機會合，一起回旅館。
A女表示，在回旅館途中，兩位女同學仍然意識不清，其中一人曾露出驚恐表情，但噤聲不語，計程車抵達旅館，A女還必須扶兩個同學上樓。
隔天醒來依稀記得被性侵
被害人表示，她們回到旅館後，13日整天都在睡覺，沒有外出，直到另兩人陸續清醒，有人提及「好像被性侵」，她們才驚覺有異，但因不會說台灣話，趕緊上網請求會翻譯的網友協助並報警。
據被害學生B女指出，她喝下養樂多後，一直陷於半睡半醒狀態，但就是無力出聲和反應，她依稀記得，襯褲和絲襪曾被強制脫掉，在沒辦法抵抗下，似乎遭到侵害。
3名韓女昨天商討後，認為被司機欺負了，立即將「統一多多」飲料拍照，以LINE質疑詹男，表示「這個飲料有問題」，同時告知詹男，她們將採取法律途徑報警處理。隨後向住宿旅館旁的萬華分局漢中派出所報案，由婦幼隊帶回就醫，並抽血檢驗是否遭下藥。
警追查消失的64分鐘…
警方調查發現，詹姓司機的計程車在12日晚間8時21分讓未被迷昏的A女下車後，便將車子駛離，直到9點25分才回到原地會合，讓A女上車；詹男的車子消失在北投區洲美街內大約40分鐘，警方將追查「兩女被載走的64分鐘」，究竟發生什麼事情。
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