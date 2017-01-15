嫖雛妓檢座 常宣導法律常識

2017-01-15

〔記者張瑞楨、陳冠備／綜合報導〕涉嫌嫖雛妓的彰化地檢署檢察官蔡曉崙，曾到台中市東勢國中主講「青少年法律常識」，也到彰化縣政府主講「公務員應具備的法律常識」。另於104年7月間，也就是他涉嫌嫖雛妓的同一年，前往彰化縣北斗鎮公所主講「性別主流化講習」，建議公務員要「生活樸實、正當休閒」、「兩性相處、平等互惠」、「多元性別、和平共處」；如今看來，更顯得荒謬與諷刺。

蔡曉崙到北斗鎮公所演講時，由鎮長楊麗香擔任「引言人」，她致詞時強調，「蔡檢察官對基層同仁廉政法治，以及兩性平權教育工作相當支持，希望參與的公務員用心聆聽」。

蔡曉崙為台灣大學法律系司法組畢業、司法官訓練所第39期結業。他曾任軍法書記官、澎湖地方法院書記官、台中地方法院檢察署檢察官，96年進入彰化地檢署擔任檢察官，但同期不少人都已調升主任檢察官，他仍遲遲無法升遷。

昨日檢方大動作搜索，令不少蔡曉崙的同事感到意外；彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強表示，蔡平時與同事間相處正常，並沒聽說愛好此道（嫖雛妓）。

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