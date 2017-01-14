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好神奇…擲第14次才聖杯 神像真的第14天尋回

2017-01-14

〔記者王捷／台南報導〕邱姓男子與曾姓男子潛入台南的市定古蹟「西華堂」，摸走3尊超過百年歷史、神格僅次於玉皇上帝的「三官大帝」神像，邱男又偷走「五瘟宮」的虎爺，西華堂氣得報案，並擲筊杯問神像下落，得到14天後（指1月13日）就會返廟的暗喻，果然警昨逮賊取回贓物，廟方歡歡喜喜到分局迎回神尊。

案子曝光 賊先寄還虎爺

警方調查，蔡姓男子開設古物店，專門收藏佛像、神明，去年12月30日晚間，邱男、曾男疑在蔡男教唆下，潛入台南北區的市定古蹟西華堂，偷竊3尊三官大帝神像，事發後，西華堂住持到台南市警五分局報案。

警方另外查出，今年1月2日，邱男戴白帽進入台南中西區的五瘟宮，假裝蹲下拜拜，卻把虎爺塞入外套偷走。

遭毒手的兩處古蹟知名度高，邱男得知竊案消息見報，立即坐計程車到超商，用宅急便將虎爺寄還給五瘟宮。

臉書暴露行蹤 3男被捕

警方透過監視器，掌握曾、邱（有竊盜前科）兩人涉案，發現兩人與蔡男透過臉書聯絡頻繁，蔡男看到心儀的古物、神像就PO上自己的臉書，涉嫌唆使曾、邱下手行竊，另名黃男則在蔡男的臉書主動留言，要把神像或古物「抓回來養」，蔡則說「明天聯絡」。

警方昨持搜索票到蔡男店裡搜查，找出西華堂失竊的3尊神像，將蔡、邱與曾男一併逮捕，3人落網後，邱與曾男表示不認識蔡，蔡也否認教唆他人行竊，3男仍被送辦。

如願找回3神像 眾人稱奇

警方表示，西華堂的管理員曾向警方說，神像遭竊隔天到歸仁一間廟宇，以天數為單位擲筊杯，詢問神像何時會回來，卻連擲13個笑杯，直到第14次出現聖杯，顯示神像14天後會回來，果然昨案發第14天破案，眾人嘖嘖稱奇。

警方昨通知廟方人員，在分局舉行簡單祭典後，廟方人員將神像領回。

三官大帝是掌管天堂、地府、海洋三場域的神祇，神格僅次於玉皇上帝；虎爺在道教中傳為城隍爺的坐騎，常祀奉在神桌下，後來更演變成王爺、媽祖等諸神的坐騎，有守護地區與廟境功能。

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  • 西華堂得三尊百年神像，果真在14天後回到佛堂。（記者王捷攝）

    西華堂得三尊百年神像，果真在14天後回到佛堂。（記者王捷攝）

  • 蔡姓男子不時會在臉書上PO出自己想蒐藏的古物，似乎在徵求有心人幫他偷竊。（記者王捷翻攝）

    蔡姓男子不時會在臉書上PO出自己想蒐藏的古物，似乎在徵求有心人幫他偷竊。（記者王捷翻攝）

  • 黃姓男子留言要把古物或神明「抓回來養」，警方懷疑黃涉嫌重大。（記者王捷翻攝）

    黃姓男子留言要把古物或神明「抓回來養」，警方懷疑黃涉嫌重大。（記者王捷翻攝）

  • 警方破案後在分局舉行簡單祭典。（記者王捷攝）

    警方破案後在分局舉行簡單祭典。（記者王捷攝）

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相關關鍵字： 14天尋回 14次聖杯 三官大帝 虎爺 西華堂
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