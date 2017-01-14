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惡檢轉律師 竟「無法」取消資格

2017-01-14

〔記者項程鎮／台北報導〕陳正達是身為檢察官卻包庇走私的第一人，已被公務員懲戒委員會撤職，現轉任律師。

非任律師時犯案 公會將推動修法

律師公會全國聯合會秘書長施秉慧律師指出，陳擔任檢察官時期犯案，而非任職律師時期，無法取消他的律師資格，律師公會為避免類似毒瘤再毒害司法，將推動修改律師法。

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  • 陳正達任職高雄地檢署檢察官時，涉嫌包庇走私。（資料照，記者黃良傑攝）

    陳正達任職高雄地檢署檢察官時，涉嫌包庇走私。（資料照，記者黃良傑攝）

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相關關鍵字： 惡檢 推動修改律師法 無法取消資格 陳正達
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2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
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