惡檢轉律師 竟「無法」取消資格

2017-01-14

〔記者項程鎮／台北報導〕陳正達是身為檢察官卻包庇走私的第一人，已被公務員懲戒委員會撤職，現轉任律師。

非任律師時犯案 公會將推動修法

律師公會全國聯合會秘書長施秉慧律師指出，陳擔任檢察官時期犯案，而非任職律師時期，無法取消他的律師資格，律師公會為避免類似毒瘤再毒害司法，將推動修改律師法。