惡檢栽槍包庇走私 陳正達被判7年半
〔記者項程鎮、溫于德、謝君臨、黃良傑、黃旭磊／綜合報導〕調查局前調查官蔡俊士（49歲）、高雄地檢署前檢察官陳正達（51歲，目前任律師）栽槍及包庇走私案，案件纏訟12年，最高法院昨維持高雄高分院更四審見解，認定陳、蔡敗壞官箴、惡性重大，觸犯貪污治罪條例「包庇走私罪」等罪，因案件審理超過8年，依刑事妥速審判法酌減刑度，重判蔡俊士8年8月徒刑、陳正達7年半徒刑，全案定讞。
纏訟12年定讞 啟動防逃機制
本案二審時，曾要求蔡、陳每週六都須向轄區派出所報到，避免兩人逃亡。
昨定讞後，高雄地檢署啟動防逃機制，派人約制陳正達「不得逃亡」，並允諾給予一週時間，讓他安排、處理個人事務及家務，並要求他須每天早晚兩次，前往住居地所轄的派出所報到，直到入監服刑時。
調查官蔡俊士重判8年8月
判決指出，91年，擔任海調站調查官的蔡俊士，因偵辦「海國食品貿易行」負責人趙崇傑走私貨櫃案，獲悉趙等人曾自菲律賓走私槍械，嫁禍他人詐領檢舉獎金，竟與時任檢察官的陳正達共謀，吸收趙等人走私槍械、香菇和洋菸，並由陳正達發函海關，佯稱辦案需要而放行貨櫃，以便逮捕來領貨櫃的歹徒。
91年至93年，蔡、陳共違法放行32只貨櫃，其中2只貨櫃被海關查驗發現夾藏走私香菇，圖利私梟約100萬元，另2只貨櫃夾藏槍械，後因走私槍枝數量短少引發集團內訌，私菸貨主許福泰於92年5月間被捕後，懷疑遭人陷害，在市警局拘留所自殺未遂，檢方才重啟調查，將蔡、陳起訴。
檢調指出，本案為執法人員運用「控制下交付（指明知有人走私，為查案而私下放行）」，共謀包庇走私，但所謂控制下交付，在當時合法性有爭議，依法陳正達無法免責。
但一、二審均判陳正達無罪，認為陳未參與走私槍械和栽贓，是被蔡俊士欺騙才發文放行貨櫃，經最高法院撤銷發回，更一審到更四審，皆以觸犯貪污治罪條例「包庇走私罪」等罪，改判有罪，陳另被控走私槍械及栽贓部分，歷審均以罪證不足判無罪。
對此，法務部政務次長陳明堂和調查局副局長林玲蘭表示，尊重法院的判決。
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