不知愛妻已逃出 廠長衝回火場亡

2017-01-14

〔記者王宣晴、陳薏云／新北報導〕新北市新莊區「響益精機」車床工廠昨疑變電箱爆炸火警，51歲曹姓廠長趕回，發現員工陸續逃出，卻遲未發現妻子身影，急得衝進火場；消防人員救出受困嗆傷的曹妻，40分鐘後撲滅火勢，發現曹男倒臥2樓，送醫急救不治。

消防局調查，47歲陳姓工廠負責人，在新莊中正路巷內開設2間車床工廠，起火工廠是3層建物，1樓生產螺絲，2樓為倉庫，陳家的人住3樓；陳男聘用妻子兄長曹男為廠長，曹妻也在工廠工作，曹姓夫妻也住在附近，1子1女都在外地讀書。

昨上午11時許，陳姓老闆與2名外勞在1樓作業，曹妻及另4名員工在2樓工作，1樓後方變電箱疑突然爆炸，迅速延燒。

警消表示，當時曹男在附近另一處工廠工作，得知火警趕緊跑回查看，發現妻子受困2樓，不顧他人阻止衝進火場，最後被警消發現倒臥在廁所，全身有40%燒燙傷。

曹妻在消防人員疏導下幸運逃生，得知丈夫回天乏術，難過痛哭；曹男的妹妹趕回工廠，崩潰癱軟，不斷喊著「哥哥走了…」。

鄰居表示，看到3樓住戶順利逃出，還以為無人傷亡，沒想到曹男為了救妻子命喪火窟。

警消說，工廠主要生產螺絲，延燒到機械用油火勢才會如此猛烈，目前受傷4人都還在院觀察，警方依公共危險、業務過失致死等罪嫌函送陳姓負責人。