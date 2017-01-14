虐死初生嬰？ 大伯母只認亂摔大姪子

2017-01-14

〔記者廖淑玲／雲林報導〕3年多前西螺一對兄弟疑遭虐待案，其中次子被認定死於急性貧血引發併發症，被害人的母親不甘心，本月初在臉書po文，指兒子的大伯母施虐，昨經警方查證，大伯母只坦承施虐長子，否認與其次子死亡有關，訊後依違反兒童及少年福利與權益保障法移送。

4年後重啟調查 稱妯娌不和施虐

有婦人本月5日在臉書po文，指稱她4年前剛出生40天的次子莫名夭折，懷疑是孩子的大伯母施虐致死，卻苦無證據。但她發現，當時同時委託孩子大伯母照顧的長子，身上也有多處不明傷痕，不忍心孩子死得不明不白，又掌握長子被虐的事實，po文希望警方及主管單位調查重視。

雲林縣政府社會處人員曾說明，該童死於急性貧血引發併發症，當年並未發現受虐跡象，但該案既然有疑點，相關單位會進一步訪查。

西螺警分局副分局長黃仁男指出，警方通報縣府社會處及報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦。

檢調發現男童的黃姓大伯母涉案重大，昨傳訊黃女到案，黃女坦承102年12月間，因妯娌不和，加上小孩哭鬧，曾在弟媳託顧小孩時，從床上將其摔落到床下，次數有4至5次，但否認與其次子死亡有關。警方依法將黃婦移送，至於黃婦是否有涉及次子致死案，待釐清。