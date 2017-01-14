妻賭到稚女沒飯吃 夫怒檢舉簽賭站

2017-01-14

〔記者黃良傑／高雄報導〕洪姓婦人每月動輒投注簽賭10多萬元，廢寢忘食沉迷簽賭，四處尋求六合彩明牌，居然忘了煮飯給讀小學的獨生女吃，當工程師的丈夫發現帳戶三不五時被妻子提領簽賭，屢勸不聽下，氣得向高市刑大報案，警方前天逮捕蘇姓組頭夫妻。

嚇人! 菜籃族月簽賭10多萬

高市刑大偵六隊接獲洪婦的丈夫報案，指他在科技公司任工程師，並繼承家產1棟透天厝，經濟不錯，妻不需外出工作，平日在家照顧唸小三的獨生女。但去年8月起，妻沉迷簽賭，早出晚歸，四處尋求六合彩明牌，直到發現帳戶常被妻提領拿去投注簽賭，女兒放學回家也等不到媽，還打電話給爸爸說肚子餓，他屢勸不聽，感覺事態嚴重，氣得報警抓老婆。

警方查出，55歲蘇嫌利用生病母親位於苓雅區的透天厝，白天租人賣菜，晚上變身為地下簽賭站。蘇嫌與妻子楊女，以時薪200元招募兼差，以「金利」組頭之名，透過架設簽賭網站、傳真等方式，對外接受簽注單，簽賭項目包括六合彩、大樂透、今彩等，前天逮捕蘇姓組頭夫妻及5名兼差員工，蘇嫌見警方上門說：「那麼久沒被抓，是該繳稅金了。」

警方說，蘇嫌的母親住2樓，不知道兒子、媳婦在4樓經營簽賭站，該簽注站幾乎天天開賭，每天都有大量賭資進出，初估簽賭金額超過3000萬元。