穿一身名牌賣假貨 侵權市值7千萬
2017-01-13
〔記者陳薏云／新北報導〕31歲男子張照先10年來涉嫌從中國港澳進貨，用市價6到8折網拍盜版的LV、愛馬仕、香奈兒等國際精品，警方前往張嫌位於桃園市的倉庫搜索，共查獲2503件假貨，侵權市值高達7000萬元。
查獲LV、愛馬仕等2503件
張嫌為博取下游廠商信任，送貨都開名車，全身穿著「真品」，廠商因此向他大量批貨，不少買家還給張嫌優良評價。
保二總隊刑警大隊偵一隊調查，張嫌在拍賣網站以「蘇先生」為名，販賣多達13種國際精品，原價5萬元的GOYARD肩背購物包，只賣2萬6500元，7萬元的PRADA手提包，張嫌只賣5萬元，平均都是5至8折，總計10年來騙了近30名經銷商，拍賣遭騙的民眾更不計其數，直到一名受害者拿著仿冒皮夾到精品店維修被店員打臉，整起名牌包買賣詐騙才曝光。
警方掌握證據，上月底突破張嫌住處及2間倉庫，發現張嫌住處掛滿衣服，且都是秋冬季新品整身套裝，非常奢華。
賣假貨10年 被警方抓過10餘次
警方查扣假貨時，張嫌仍不斷辯解「這是真品，小心點！」
警方查出，張嫌賣假貨長達10年，被警方抓過10餘次，最後都判罰錢了事，他也靠著獲利在桃園市中壢區買了一間精品小豪宅、賓士C系列轎車與凌志休旅車各一輛。
警方說，車縫手法最容易辨別真假，假LV車縫粗糙，正品則是完美收邊；而像寶緹嘉（BOTTEGA VENETA）的皮夾，假貨的拉鍊粗糙又容易卡住，正品則是好拉滑順又細緻。
警方查扣13個盜版精品品牌，共2503件，侵權市值高達7000萬元，為近年來破獲最大宗仿冒國際知名精品案，警詢後將張嫌依違反商標法及詐欺罪嫌移送。
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