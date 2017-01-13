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為名牌搶劫 學玩命關頭 藏車搶金鍊

2017-01-13

專搶男子金鍊 撈40萬 邱男收押 洪男交保

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市邱姓潮男夥同洪姓友人模仿電影「玩命關頭」情節，將機車藏進廂型車，4度在車內變裝、換贓車牌，再騎去搶金項鍊，2個月狠撈40多萬元，警方逮獲2嫌，邱男昨被法院裁定收押，洪以10萬元交保。

警方調查，36歲邱男100年犯下搶奪案，入監服刑5年，前年8月出獄，從事高山犬買賣，家境不差，也無不良嗜好，就是愛買限量NIKE喬丹鞋、Adidas NMD PK潮鞋、AAPE日本潮衣等，每樣單價6000到1萬元，造成入不敷出，他看電影「玩命關頭5」有轎車藏進火車情節，因而如法炮製。

警方表示，去年10月，邱男夥同33歲洪姓友人作案，邱男騎車、洪男開車到偏僻處會合，邱將機車藏入廂型車，在車內換贓車牌、變裝，再騎出去搶路人金項鍊，得手後回接應點，將機車藏回廂型車，離開現場後，至偏僻處變裝離開。

警方指出，邱男2個月於鳳山等4區犯案，犯案時更換2車、4面贓車牌，且每次變換4個地點，作案不用手機，製造斷點，故意將手機放在家裡，以手機訊號製造不在場證明，但這些都是白費心機，最終仍然落網。

邱男專搶男子頸上金項鍊，他見1對體重合計約200公斤的夫妻共乘1部機車，吃定2人追不上他，飛車搶走男子的金項鍊；另有1人在夜市吃豆花，邱男也飛車從後搶走金項鍊，加速逃離。

警方過濾上百支監視器，拼湊歹徒逃逸路線，清查作案機車款式，根據作案手法，鎖定曾犯搶案出獄的邱男涉案，大前天先逮洪男，突破他的心防後，前天逮邱男，邱否認犯案，警方出示證據，加上洪男指證歷歷，他只好痛哭坦承行搶。

警依搶奪、竊盜罪嫌送辦，邱男昨被法院裁定收押，洪男被諭令10萬元交保。

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  • 邱男喜愛Adidas NMD PK潮鞋，常在臉書與人分享。（擷取自臉書）

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  • 邱男喜愛日本AAPE潮衣，常在臉書與人分享。（擷取自臉書）

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