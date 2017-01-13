《1死5傷》酒駕撞車 夫生日竟成妻忌日
2017-01-13
母當人肉氣囊保住幼女一命
〔記者王峻祺／花蓮報導〕27歲林姓男子昨天凌晨慶生後酒駕，載妻女及3名友人返家，行經花蓮縣新城鄉時，高速追撞聯結車，林男雙腳骨折，副駕駛座的23歲妻子緊抱懷中1歲幼女，幼女重傷，而扮演人肉安全氣囊的勇敢母親可惜回天乏術。
高速追撞聯結車
警方調查，肇事的林男11日生日，前晚和友人及妻女慶生，昨天凌晨載著3名友人及妻女返家，才離開5公里，行經新城鄉台9線185公里順安路段，因車速破百，失控追撞前方聯結車，車頭卡進大車尾，慘遭拖行近百公尺，車體碎片散落一地，林男夾在車內痛苦哀嚎、雙腳骨折，送醫後無生命危險，抽血換算呼氣酒精濃度竟高達每公升0.75毫克。
林男骨折 幼女命危
後座3男，2人拋出車外、1人卡在車內，2重傷1輕傷，消防員耗時40分鐘破壞車體及座椅，才將傷患陸續救出，副駕駛座的林妻以肉身當安全氣囊，緊抱懷中1歲幼女，林妻當場無呼吸心跳，送醫回天乏術，幼女無明顯外傷，但因高速間接撞擊，導致肺臟受損，昨晚仍在加護病房急救。
同行友人向警方說明，一行人在秀林鄉加灣部落一處檳榔攤喝酒慶生，林男喝了6瓶玻璃瓶裝金牌啤酒，當時友人曾規勸酒後別開車，但他仍執意駕車回家，因車速太快，車上眾人還幾度要求「開慢點」，未料沒過多久就撞車。
3友人 2重傷1輕傷
親友說，林男與胞兄在秀林鄉公所清潔隊服務，與妻育有3女，11日晚間帶妻與幼女出門，親友得知出車禍，在林妻臉書留言「快醒醒！不要開玩笑！」農曆年將屆，3名稚女失去媽媽，令人鼻酸。秀林鄉公所清潔隊長張維明說，林男服務近6年，工作表現良好，休假時常與朋友相聚，同事得知車禍後都相當震驚。
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