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性侵案開庭／秦偉：很多事子虛烏有

2017-01-13

〔記者張文川／台北報導〕藝人秦偉被控性侵害8名女子10次，台北地院昨開庭，進行準備程序，秦偉提早20分鐘到達，他強調從未勉強任何人，還說媒體報導對他偏頗，很多事子虛烏有，「你們可以去查證，這次是我人生第一次進法院訴訟。」

昨庭訊僅進行其中1位被害人的準備程序，但訊問80分鐘仍未完結，下次開庭將續行準備。開庭結束後，秦偉只語氣平和簡短補充強調：「我絕對沒有勉強任何人做不願意做的事」。

49歲秦偉去年被多位女子控訴性侵，北檢偵查後起訴認定，秦偉2002年起涉案，被害人包括14歲女粉絲、女編劇、女模、女造型師、女網友，他多趁獨處時強拖硬上，犯案地點包括自家、公司、車上、廣播電台男廁、電視台茶水間。

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  • 藝人秦偉性侵案，台北地方法院開庭審理。（記者王藝菘攝）

    藝人秦偉性侵案，台北地方法院開庭審理。（記者王藝菘攝）

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