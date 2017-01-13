| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度 詐保案》名醫林俊杰200萬交保 3黃牛聲押禁見
 首頁 > 社會

少女遭性侵3年 錄下對話揪狼父

2017-01-13

〔記者王定傳／新北報導〕一名狼父趁探訪13歲女兒小美（化名）時，問說：「有沒有長大？」「可不可以給爸爸看？」性侵女兒，事後不斷再犯，小美自行蒐證錄下狼父犯行，狼父只好求饒：「爸爸不是故意的，爸爸不懂啦」、「爸爸不小心摸到裡面一點點啦」，仍被小美母親得知提告；新北地院依加重強制性交罪判狼父10年徒刑，可上訴。

狼父討饒說不懂 被判10年

檢警調查，這名狼父與妻女分居，偶爾回家探視，101年7、8月間竟命13歲女兒進房問說：「有沒有長大？」天真的小美回說：「有」，狼父再問：「可不可以給爸爸看？」小美拒絕，狼父竟強脫她短褲性侵，變態地說：「妳有長大！」

2年後狼父又故技重施，再度以手指性侵、吸吮小美胸部，還說：「妳有長大」、「如果在學校有其他男生亂摸妳，要跟我講」、「只有我能看」，小美擔心遭打罵不敢說。

前年5月，狼父趁開車載小美時又問：「有沒有長大？」小美一再遭父親侵犯，決定蒐證，某次用手機錄下雙方對話，狼父趕緊求饒，但小美無法原諒，在臉書寫下輕生字句如：「死亡不可怕，一眨眼就過去」；後來母親得知，提出告訴，狼父否認。

合議庭認為小美對侵犯過程證述一致，雙方無仇恨或糾紛，沒有誣陷動機，且狼父在警詢、偵查時坦言有問：「有沒有長大？」「能不能看妳的下面？」等語，加上小美有錄音為證，審理時有哭泣反應，處女膜有舊裂傷，法官認定確有此事，斥責狼父扭曲人性價值，依此判罪。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 少女 性侵 狼父
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：少女遭性侵3年 錄下對話揪狼父


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.