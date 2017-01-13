少女遭性侵3年 錄下對話揪狼父
2017-01-13
〔記者王定傳／新北報導〕一名狼父趁探訪13歲女兒小美（化名）時，問說：「有沒有長大？」「可不可以給爸爸看？」性侵女兒，事後不斷再犯，小美自行蒐證錄下狼父犯行，狼父只好求饒：「爸爸不是故意的，爸爸不懂啦」、「爸爸不小心摸到裡面一點點啦」，仍被小美母親得知提告；新北地院依加重強制性交罪判狼父10年徒刑，可上訴。
狼父討饒說不懂 被判10年
檢警調查，這名狼父與妻女分居，偶爾回家探視，101年7、8月間竟命13歲女兒進房問說：「有沒有長大？」天真的小美回說：「有」，狼父再問：「可不可以給爸爸看？」小美拒絕，狼父竟強脫她短褲性侵，變態地說：「妳有長大！」
2年後狼父又故技重施，再度以手指性侵、吸吮小美胸部，還說：「妳有長大」、「如果在學校有其他男生亂摸妳，要跟我講」、「只有我能看」，小美擔心遭打罵不敢說。
前年5月，狼父趁開車載小美時又問：「有沒有長大？」小美一再遭父親侵犯，決定蒐證，某次用手機錄下雙方對話，狼父趕緊求饒，但小美無法原諒，在臉書寫下輕生字句如：「死亡不可怕，一眨眼就過去」；後來母親得知，提出告訴，狼父否認。
合議庭認為小美對侵犯過程證述一致，雙方無仇恨或糾紛，沒有誣陷動機，且狼父在警詢、偵查時坦言有問：「有沒有長大？」「能不能看妳的下面？」等語，加上小美有錄音為證，審理時有哭泣反應，處女膜有舊裂傷，法官認定確有此事，斥責狼父扭曲人性價值，依此判罪。
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