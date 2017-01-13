空官生 酒後摔下樓命危
2017-01-13
〔記者蘇福男／高雄報導〕本月6日深夜，空軍官校10多名學生集體飲酒作樂，結束後郭姓三年級學生返回志開大樓寢室，疑因不勝酒力不慎墜樓命危，橋頭地檢署展開調查並調閱監視器，初步研判應無外力介入，案發後校方三緘其口、十分低調。
早點名不見人 驚覺出事
據了解，21歲的郭姓學生目前就讀空官三年級，1月6日凌晨與另12名三、四年級同學和學長一起飲酒作樂，郭生喝到清晨4點多已酩酊大醉，在返回志開大樓寢室途中不慎墜樓，但其他人渾然不知，直到6點多校方早點名，郭生才被同學發現倒在1樓花圃水溝旁，奄奄一息，趕緊送往國軍高雄總醫院急救，仍有生命危險。
據指出，經抽血換算，郭生呼氣酒精濃度為每公升0.5毫克，案發當天，空軍官校對媒體的查證電話表示「一無所悉」，昨則改口說，全案由檢察官調查當中，不便對外說明。
橋頭地檢署指出，案發當日接獲通報後，立即指派檢察官陳俊宏指揮岡山分局、鑑識組人員及憲兵至事發地點進行蒐證，調閱學校監視錄影畫面，並訊問宿舍值勤安全士官、郭姓學生室友及當晚在校住宿之相關人員，及履勘現場蒐證，深入追查原因中。
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