馬公5女燒炭 動機明朗／長輩久病厭世 帶晚輩自殺

2017-01-13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公5女密室燒炭自殺案，唯一清醒的陳家長女，檢察官前晚進行偵訊，初步研判是因多人久病厭世而集體輕生；而陳家長女得知母、妹及姑姑死亡，表情平靜，顯示事前知情，至於是否有人遭加工自殺？她語帶保留，這點仍待檢警查明。

陳家長女清醒 平靜面對親人亡

據了解，蔡妻蔡陳秋月罹患乳癌、精神狀況不穩，其餘女眷有多人到身心內科就醫紀錄，但5人都是成年人，集體合意自殺有違常理，是否有人不願陪葬而被下藥殺害？檢警仍待法醫研究所藥品檢測報告釐清。至於遺體是否要解剖？澎湖地檢署主任檢察官劉俊良表示要看藥物報告而定，目前朝合意加工自殺偵辦。

馬公5女密室自殺案迄今已3死，分別是屋主之妻王來匏（55歲）、屋主次女陳鈺芹（18歲）及屋主妹妹蔡陳秋月（54歲），首先被拖出現場的陳家長女，搶救後復原狀況良好，已拔管開口說話，成為解謎之鑰；至於蔡家次女仍陷重度昏迷，情況不樂觀。

經檢警偵辦，確定木炭為王來匏購買，膠帶斷痕指紋為已死亡的王來匏及蔡陳秋月，研判是長輩帶晚輩燒炭自殺。

追查是否有人不願陪葬被下藥

得知陳女清醒並能開口說話，檢察官昨第一時間進病房偵訊，因陳女未完全康復，且似有顧忌，1個多小時僅片段回答，檢察官告知其母、妹及姑姑已死亡，陳女表情平靜，顯示事先知情。

劉俊良表示，過濾相關人員通聯、金融資料、保險及醫療紀錄、交友背景等，5女雖都有保險，但保額不高都已接近到期，經濟因素可能性低；宗教原因也初步排除，因此久病厭世為最大動機，將蒐集證據與陳女供詞進行交叉比對。

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