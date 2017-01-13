醉鬧外公靈堂 撂倒舅舅 槍傷表弟
2017-01-13
〔記者陳彥廷／屏東報導〕他在外公靈堂前把舅舅打得頭破血流，又在此和舅舅的兒子打架，接著在靈堂前槍擊表弟，可憐外公死後不得安寧，還得看這3場流血衝突。
昨天凌晨2時許，31歲吳姓男子帶著酒意前往外公靈堂致意，卻在靈前與舅舅發生口角，吳男竟持酒瓶將舅舅打得頭破血流，表弟見父親遭辱，與親友圍毆吳男，吳男脫困後竟持槍返回靈堂射傷徐姓表弟，警方據報將吳嫌逮捕送辦。
吳嫌是屏東縣恆春地區治安頭痛人物，昨天凌晨，他前往外公位於恆春鎮恆南路9巷的靈堂致意，因細故與徐姓舅舅發生口角，年輕氣盛的吳嫌趁酒意持酒瓶將舅舅打得頭破血流，吳男表弟得知後，帶親友趕到現場為父親抱不平，雙方爆發第2波衝突，吳嫌被打到抱頭鼠竄，連衣服都被扯破。
闖禍後躲草叢被逮
吳嫌不甘心，返家拿出1把90改造手槍，回到靈堂朝徐姓表弟開了1槍，子彈貫穿徐男左手小臂，吳男自知闖下大禍，逃逸並躲在附近草叢。
恆春警方據報，在案發地點附近找到蹲坐於草叢旁吳嫌，起出丟棄的槍枝，訊後依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。
附近居民痛斥吳男在長輩靈前逞凶大不孝，所幸未釀命案，希望警方針對治安顧慮人口嚴加管控，以免危害鄰里。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度
- 國民黨黨魁之爭新衝擊！ 傳他週六宣布…
- 農村再生 埤塘架「浮島」種菜
- 韓國瑜宣布選黨魁 梁文傑：分散洪票源
- 阿妺巡演60場 票房逾30億
- 《再生回來》地震失愛子 災民連晃汶夫婦產女
- 健康益壽年糕 慢性病患步步糕升
- 證券行情表、證券表格
- 紅色美人-3
- 慘！洪榮宏票房不舉 驚爆三大致命傷
- 435公斤怪力男 被封為巴基斯坦「浩克」
- 來去夏威夷 小潘夢想成真
- 布袋29公頃濕地 籌劃生態復育區
- 籃網7連敗豪神繼續養傷 今日賽事轉播與預告
- 幸福企業 台積電籲放寬加班上限
- 毅嘉轉虧為盈 去年EPS0.09元
- 營養午餐費20年未調 業者盼漲
- 僅5％蠶絲 黑心棉被中國製
- 綠委提TRF一行為一罰 金管會支持
- 全球半導體今年成長4% 張忠謀：「中國野心很大」
- 豬哥亮撈金失守 謝金晶第一次被奪走
- 侯佩岑買鍊獻愛 關懷戰區兒童
- 機捷反恐防暴 設影像即時回傳
- 《觀察筆記》就是台灣
- 自由廣場》房東都是惡房東？
- 《遇見調香師》Karine Dubreuil:香味是種主觀的感受
- 海倫清桃延燒表特版 網友討論的是這個…
- 好吃好賣 又見工業鹼粉泡海帶
- SBL ／李恩失業3天 重回台銀懷抱
- 台南公園迎百歲 日本庭園大師助改造
- HBL／混血王子大戰 顏值戰力有看頭
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Blood bank chair resigns after report of KMT links
- 屏基居家照護 銜接長照2.0
- 55歲克隆尼有種 律師妻「做」人成功凸肚
- 男裝，義大利四天大王之戰-2：Malo
- 一式成經典-2
- 設計師的偏執-3
- 北市義交出勤違停銷單 交大、停管處兩套標準
- 燦坤幸福購 蘋果成雙省很大
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TSMC sees sales growth of up to 10％
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：醉鬧外公靈堂 撂倒舅舅 槍傷表弟
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分