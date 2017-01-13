醉鬧外公靈堂 撂倒舅舅 槍傷表弟

2017-01-13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕他在外公靈堂前把舅舅打得頭破血流，又在此和舅舅的兒子打架，接著在靈堂前槍擊表弟，可憐外公死後不得安寧，還得看這3場流血衝突。

昨天凌晨2時許，31歲吳姓男子帶著酒意前往外公靈堂致意，卻在靈前與舅舅發生口角，吳男竟持酒瓶將舅舅打得頭破血流，表弟見父親遭辱，與親友圍毆吳男，吳男脫困後竟持槍返回靈堂射傷徐姓表弟，警方據報將吳嫌逮捕送辦。

吳嫌是屏東縣恆春地區治安頭痛人物，昨天凌晨，他前往外公位於恆春鎮恆南路9巷的靈堂致意，因細故與徐姓舅舅發生口角，年輕氣盛的吳嫌趁酒意持酒瓶將舅舅打得頭破血流，吳男表弟得知後，帶親友趕到現場為父親抱不平，雙方爆發第2波衝突，吳嫌被打到抱頭鼠竄，連衣服都被扯破。

闖禍後躲草叢被逮

吳嫌不甘心，返家拿出1把90改造手槍，回到靈堂朝徐姓表弟開了1槍，子彈貫穿徐男左手小臂，吳男自知闖下大禍，逃逸並躲在附近草叢。

恆春警方據報，在案發地點附近找到蹲坐於草叢旁吳嫌，起出丟棄的槍枝，訊後依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

附近居民痛斥吳男在長輩靈前逞凶大不孝，所幸未釀命案，希望警方針對治安顧慮人口嚴加管控，以免危害鄰里。