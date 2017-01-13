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網路簽賭 年前大掃蕩

2017-01-13

〔記者邱俊福／台北報導〕近日有民代被媒體爆料沉迷網路職棒簽賭，賠掉千萬元，刑事局分析發現，網路賭博犯罪從100年的346人，直至去年已增加到1212人，成長達3.5倍，且幕後經營者大都是地方角頭、幫派，甚至有少年因欠28萬元賭債而走上絕路，警政署規劃將在農曆年前，針對網路賭博執行全國同步大掃蕩。

刑事局表示，網路賭博是透過傳統麻將、撲克牌與運動簽賭，或虛擬的賭博機台，在網路上架設賭博網站進行賭博，組織架構分為「資金面」與「操盤面」，賭客簽注後，以現金交給特定人士或銀行轉帳，俟輸贏產生，彩金再由各賭博網站總結算。

部分幫派以養、套、殺方式經營，先給予賭客簽注的額度，吸引新進賭客，直至賭客債台高築，進而衍生暴力討債，而這些賭博網站往往架設境外，增加警方查緝困難，也變成幫派的重要金脈。

刑事局統計，網路賭博占總賭博人數比率，從100年2.4％，到去年攀升到10.76％，且全國去年查獲的網路賭博案件912件，以台北市241件最多，其次為新北市233件、台中市156件，顯示網路賭博不但日益嚴重，在都會區也最流行。

前年8月，北市警方查獲竹聯幫平堂份子代理「天下娛樂城」等運動賭博網站，招攬高中職學生加入，以佣金回饋鼓勵學生吸收下線，贏錢者相約到酒店慶祝，成員輸錢則率眾毆打、恐嚇。

刑事局為嚇阻網路賭博，對這些境外架設申請的IP，除主動分析流量查察，全力掃蕩，也研擬依據電信法規範，要求各警察機關破獲類似網站，可檢具事證行文電信業者停止其網路傳遞，同時提議對類似的賭博遊戲，落實分級管理。

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標題：網路簽賭 年前大掃蕩


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