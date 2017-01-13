鐵條穿透肩胛骨 當場沒拔撿一命

2017-01-13

〔記者邱芷柔、羅欣貞／屏東報導〕屏東縣內埔鄉49歲柯姓男子，昨天在民宅搭設鐵皮屋時，不慎從3米高處跌落，遭到鐵條從右側腋窩刺入，鐵條穿透肩胛骨，消防人員緊急送往國仁醫院後再轉送屏東基督教醫院治療，經過1個多小時的手術，順利將鐵條取出，所幸沒有生命危險。

從3米高跌落 幸未傷及心臟

屏基外科主任李宗龍呼籲，如果碰到類似狀況，切勿將穿刺物拔出，以免造成大出血等更嚴重的傷害，盡快送醫治療才對。

「差一點就沒命了！」消防人員表示，柯男摔落時遭到民宅原有結構鐵條刺穿肩胛骨，還好刺穿處在右側，距離左側心臟還有一段距離。

醫師︰勿拔穿刺物 以免出血

消防人員表示，當時現場工人先協助鋸斷連結在結構上的鐵條，救護人員趕抵現場後，柯男被鐵條貫穿處並無大量出血，他也一手扶著身上的鐵條，自己走上救護車。

柯男轉院到屏東基督教醫院時，也是自己走進急診室，院方為他進行電腦斷層攝影，確定無傷及肺部等臟器，僅傷到胸大肌，隨後由骨科主治醫師林松俊開刀，經過1個多小時手術，順利將鐵條取出，沒有生命危險。