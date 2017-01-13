人肉運鈔客 1年半錢進泰國逾4億
2017-01-13
〔記者鄭淑婷、姚介修／桃園報導〕地下匯兌商機龐大，「人肉運鈔客」夾帶鉅額台幣在機場闖關的案件層出不窮，58歲泰國籍吳姓女子與44歲同鄉古姓男子，協助在泰國的胞妹，從台灣運送鉅款回泰國，大賺價差，1年半就運出台幣4億多元，警逮2人及負責到各地收現金的54歲台灣籍李女，桃園地檢署依違反銀行法起訴3人。
收地下匯兌現金賺匯差
過去人肉運台幣出國沒有罰則，即使查獲，只能清點後發還，單是去年，桃園機場就查獲旅客夾帶台幣超過3億元。有鑑於此，立法院去年12月28日已修正洗錢防制法，今年6月28日起，出境旅客攜帶超量台幣或未申報台幣闖關，將會全數沒入。
起訴書指出，吳女的胞妹專營地下匯兌，她在泰國遠端遙控指揮李女，到台灣各地的泰國雜貨店收貨、送貨時，順便收取店家欲地下匯兌的現金，再轉交給吳女、古男搭機帶回泰國。2人從102年8月至104年1月，成功運出3億元及1億多元台幣，抵達泰國後交給吳女胞妹兌換泰銖，大賺匯率價差。
1台女2泰人起訴
吳女坦承協助胞妹運鈔，表示往來台灣、泰國的機票錢都由胞妹支應，每趟有3、4千元泰銖的運送工資。古男供稱，以報紙包裹現金夾藏在行李箱或隨身行李，抵達泰國後交給吳女胞妹，每天有1000元泰銖的酬勞。
檢方查出，光是吳女1人就成功運鈔44次，她運出的金額超過台幣3億元，依違反銀行法起訴3人，並對吳女的胞妹發布通緝。
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