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兩公約成免死金牌？6年法院引用1095次

2017-01-12

〔記者項程鎮／台北報導〕八里雙屍命案被告謝依涵昨被高院判決免死引發爭議，據法務部統計，99年到去年為止，全國各審級法院判決引用兩公約共1095次，其中最高法院引用140次；資深檢察官指出，「不是每件案子都能引用兩公約」，法院不能想引用聯合國兩公約，就說被告有教化可能，不想引用就放在一邊，這樣就變成實質廢死。

資深檢座：已成實質廢死

法務部長邱太三昨與媒體茶敘受訪也指出，如果僅以被告在法庭上的表現，就認定是否有教化可能，可能過於簡化，應由司法院和法務部共同推動精進措施，未來只要司法院擬定的精進措施涉及刑法修正問題，法務部會全力協助。

法部指廢死還沒有共識

邱太三被問到法務部不執行死刑、讓法官很挫折，邱認為法官如有這種看法就「很不專業」，因為是否執行是法務部的權責，「法官只要針對自己承審的個案，去審酌應否判死就好了」，社會對死刑沒共識，法務部也沒說不執行死刑，而是應慎重執行，須先窮盡一切機制審酌是否為冤獄，應考慮社會各界對死刑的觀感。

「沒有說不執行死刑」

邱強調，應否判死，是法官審酌個案情節後做的結果，個案之間不宜比較，過去刑罰目的採報復主義，現在變成要教化被告，法務部的職責之一是要教化被告，因為「有一定比例的人可以教化」。

兩公約是「公民與政治權利國際公約」（公政公約）及「經濟社會文化權利國際公約」（社文公約）簡稱。

98年底內國法化後（指成為國內法），已實質限縮刑法死刑規定適用之範圍。除非有公政公約第6條第2項所指之「最嚴重罪行」，不得判處死刑。台灣仍是保有死刑立法之國家，因此殺人罪被視為最嚴重罪行，仍有可能會被判死。

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  • 法務部長邱太三（左）表示，法務部沒說不執行死刑。（記者項程鎮攝）

    法務部長邱太三（左）表示，法務部沒說不執行死刑。（記者項程鎮攝）

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