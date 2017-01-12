「不倫戀污名化陳進福」受害家屬轟謝依涵毫無悔意
2017-01-12
〔記者楊國文、王俊忠、邱奕統、黃捷／綜合報導〕陳進福的胞妹聆判後痛批「此判決無法對兩死者交代」，合議庭對不起哥哥陳進福、嫂子張翠萍在天之靈，謝女應判死刑；律師魏憶龍表示「很遺憾」，直指謝女至今還以不倫戀在污名化陳進福，在家屬的傷口上撒鹽，「死者家屬至今仍看不到謝女有一丁點的悔意」，將上訴三審。
反廢死刑後援會總召陳正育認為，謝依涵殺死兩人，法官仍不判死刑，很難讓台灣人民有安全感，這也是台灣人對司法沒信心的原因之一。
陳正育強調，既然判無期，意謂被告應該與社會永久隔離，那就請政府對判無期徒刑的被告執行真正的無期徒刑，而不是還能假釋的「假無期徒刑」。
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