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趕著滅雞寮火警 北市義消車禍身亡
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姦殺前女友、勒死她媽媽 役男三度判死

2017-01-12

〔記者楊國文／台北報導〕黃姓役男不滿前女友美美（化名）追討20萬元債務和被兵變，竟蒙面潛入美美家，先勒斃她媽媽，再埋伏等她回家逼打分手炮後，將美美勒到噴鼻血到死才住手，案發後還冷靜地擦拭她的鼻血、下體，一、二審均依強制性交殺人等罪判死刑，高等法院更一審認定黃男泯滅天良，犯行屬公政公約的「最嚴重犯行之罪」，且鑑定認為他有再犯可能，軍人犯下姦殺更是「罪上加罪」，昨第3度判他死刑。

屬最嚴重犯行之罪 軍人是罪上加罪

更一審時，美美的父親曾帶著愛妻、愛女的遺照出庭，泣訴3年多來內心煎熬，怒斥「（黃男）死100次都不夠」，昨他受訪時仍氣憤難平，強調好好的家庭都破裂，「希望早日判黃男死刑確定、早日槍決。」

判決書指出，黃男與美美交往2年，102年間，美美考上某夜間部大學就讀，19歲的黃男落榜準備當兵，2人最後分手，但黃男仍常接送她；102年9月，黃男入伍，美美發現黃男領走她辛苦打工所存的20萬元，向他追討，2人發生爭吵。

黃男埋怨美美在當兵前和他分手，加上被追債的雙重打擊，102年10月1日下午4點，黃男戴頭套潛入美美新北市的家，被美美的媽媽發現，不滿她阻撓女兒與他交往，以預備的童軍繩正面絞殺美美的母親。

黃男殺人後躲在廚房，埋伏1小時後，將返家的美美制伏，綑綁雙手，還蓋住她的臉，押進房間，美美認出他的身分，黃男索性脫下面罩性侵她，再用繩子從背後勒到她噴鼻血至死，還盜走1萬元。案發後美美的父親悲痛至極，請求判黃男極刑才能睡得著，並求償2000多萬元，民事部分判黃男賠償1138萬元定讞。

審理時，黃男瞎掰美美發現蒙面者是他後，卸下心防主動獻身，法官痛斥胡扯，他還作勢想向家屬懺悔，欲抄佛經「迴向」給死者，被家屬拒絕。現今22歲的黃男在押，放棄到庭聆判。

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  • 被害人的父親曾拿著妻子（左）和女兒（右）遺照出庭，希望司法還他公道。（資料照，記者楊國文攝）

    被害人的父親曾拿著妻子（左）和女兒（右）遺照出庭，希望司法還他公道。（資料照，記者楊國文攝）

  • 黃姓軍人出庭。（資料照，記者楊國文攝）

    黃姓軍人出庭。（資料照，記者楊國文攝）

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標題：姦殺前女友、勒死她媽媽 役男三度判死


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