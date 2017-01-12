律師公會︰判決書用字艱深 大學生也不懂

2017-01-12

〔記者項程鎮／台北報導〕涉訟當事人常有此經驗，就是判決書用字太艱深，令人難以理解，律師公會全國聯合會理事長蔡鴻杰昨在司法節學術研討會上指出，法院判決書應讓國中或高中畢業生讀得懂，但現狀卻連大學畢業生都看不懂，他強調，人民看不懂判決書，不會怪罪自己，只會怪罪法院，擴大人民和法院的距離，這也是影響司法公信力的原因之一。

民眾怪法院 影響司法公信力

蔡鴻杰表示，判決書也不應長篇累牘，動輒50頁甚至100頁，拷貝一大堆網路文獻以增加篇幅，這是「考驗人民的恆心和毅力」，「人民通不過考驗、看不懂判決，就會怪罪法院。」

有律師指出，傳統的判決書文體，接近文言文體卻又夾雜法律專業用語，感覺上接近政府公文書，卻更難懂。

律師應有一定程度調查權

有法官指出，有的判決書常用「訊據」、「尚非無據」、「容非無疑」、「似無不合」和「尚非全然可採」等，這些用語不易懂，常令當事人搞不清文意，這類平常少見的用語，在裁判上經常可見。

蔡鴻杰認為，大法官釋字第378號解釋，律師執行業務和法院審判實務相輔相成，他建議，應讓律師在司法案件具備一定程度的調查權，否則律師只能在法庭聊備一格地辯駁，「像綁著一隻手和檢方拳擊賽」。