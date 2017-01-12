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綑綁前女友性侵 辯「以前常這樣玩」

2017-01-12

〔記者王定傳／新北報導〕36歲朱姓男子持水果刀求復合被拒，竟拿繩索綑綁前女友小美（化名）手腳性侵，事後辯稱「以前常這樣玩啊！（綑綁SM）」；新北地院合議庭認為，小美排斥綑綁性行為，當時已分手，不可能再配合，審酌朱取得被害者諒解，減刑後依強制性交、恐嚇罪判刑1年7月加拘役20日。

判決指出，朱男因不願分手，前年底藉口要小美回原同居處整理物品，小美進房後，朱男拿出水果刀敲桌面說，「如果不答應復合，今天不會讓妳回家」，隨後將她強壓在床，拿繩索綁手腳，再鬆掉雙腳的繩索，不顧小美哭喊而予性侵。

小美氣炸報警，朱男卻辯稱，以前就會拿繩索綑綁玩SM，且兩人同居多年，發生性行為時，小美每次嘴巴都說不要，卻很自動，不知這樣違反她的意願。

小美坦言以前朱男確曾以繩索綑綁，十幾年來都是這樣，性經驗不是很好，當時很生氣才提告；當被辦案人員問：「當天發生性行為，有沒有同意？」她說：「一半一半！」

合議庭調查，兩人同居十餘年，朱男確曾以綑綁方式性交，但小美對此很排斥、生氣，且當時小美已提分手、搬離住處，不可能再配合，加上她遭侵犯時，有哭泣等情緒表現，她事後還對朱男難過地說：「我眼淚直流是假的嗎？」已構成強制性交；至於「一半一半」並非同意。

合議庭審酌朱男因一時情緒失控犯案，事後取得小美諒解，被害人除具狀撤回告訴外，也當庭表示願意原諒，請求給予機會，讓朱男可照顧子女，因此依刑法59條規定減刑。

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標題：綑綁前女友性侵 辯「以前常這樣玩」


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