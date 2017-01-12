槍決女友...帶手榴彈跑路 準備駁火
2017-01-12
〔記者曾健銘／新北報導〕37歲毒品通緝犯吳旻泰，9日與32歲陳姓同居女友因細故發生爭執，一氣之下槍殺女友後逃亡到台中躲藏兩天，昨下午2時許，正準備搭乘客運跑路時被警方逮捕，吳嫌落網後竟痛哭流涕：「我沒有殺人，是她自己自殺！」並要求夜間停止訊問，詳細案發過程及犯案動機將待今日偵訊後才可釐清，全案將依殺人罪嫌偵辦。
警方調查，吳嫌因毒品案被逮，法院判決須入監服刑15年，他因未到案執行，去年4月遭通緝，吳嫌一邊跑路，一邊擔任「馬伕」過活，去年12月底才透過友人名義承租新北市新莊區新莊路的套房，與陳女同居，沒想到又犯下殺人重罪。
9日上午11時許，兩人激烈口角後，吳嫌槍殺女友，還報案謊稱：「這邊有人自殺！」隨後不疾不徐清理現場，趕在警消人員抵達前逃逸。警方追查，吳嫌案發後打電話給林姓友人要求搭「順風車」，匆忙在新莊區搭上接應的黑色休旅車，隨後至三重重陽路搭客運，當晚就逃到台中，林男事後被警方通知到案，大聲喊冤，他說，吳男上車後指示他先在市區亂繞，但未說明用意，隨後在三重區重陽路下車。
直到10日下午，看見新莊女子遭槍殺新聞，發現警方鎖定吳男，才驚覺自己載了殺人兇手。
因吳嫌隨身攜帶槍枝，且揹負15年刑期，可能已抱持著與警方「同歸於盡」的打算，因此警方部署過程不敢大意，昨午大批警員至台中朝馬客運站埋伏，意外發現吳嫌與兩名友人正在等車，一擁而上將他壓制逮捕，事後在台中清水搜出遭丟棄的兇槍及一顆手榴彈，讓員警嚇出一身冷汗：「還好沒駁火！」
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